Carmine Martino si esprime così sul futuro di Osimhen: “C’è ancora della distanza tra le parti…L’unica preoccupazione è legata alle offerte che potrebbero arrivare”

Carmine Martino è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il noto giornalista campano ha detto la sua sulla possibile cessione di Osimhen e sulle mosse di mercato del club partenopeo.

Di seguito ecco le dichiarazioni del noto giornalista napoletano: “C’è ancora della distanza tra le parti ma sembra chiaro che sia Osimhen che il Napoli vogliano continuare insieme. L’unica preoccupazione è legata alle offerte che potrebbero arrivare e sbaragliare il tavolo, vedi quella che potrebbe presentare Campos del PSG. La politica del Napoli è stata poi seguita da tutti i grandi club nazionali. Inter e Milan sono indebitati e devono vender per andare avanti. La strategia del Napoli è diversa: non si arriva mai al dover cedere. Si cede perché lo si vuol fare e non perché è necessario farlo”.

