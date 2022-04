Esposito: “Torreira assenza pesante. Per Spalletti è il momento di vincere, su Napoli dissi..”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Carmine Esposito, ex calciatore della Fiorentina:

“Assenza Torreira? È il giocatore più in forma che non ci sarà, sicuro la Viola perderà qualcosa. Italiano è un ottimo allenatore ed un amico. Il pubblico di Firenze lo conosco, non ci voglio neppure pensare a quello che è successo a Bergamo, la cosa importante è stata la vittoria.

Non ho dubbi sulla tranquillità di Spalletti: è arrivato il momento che vinca qualcosa di importante. Gli dissi: ‘Napoli è la tua piazza‘. Se passa con 6 punti queste due gare, siamo a buon punto. Napoli meriterebbe qualcosa in più per quello che ha fatto: sono rammaricato per Empoli e Spezia, ora parleremmo d’altro.

Il Napoli non deve temere nessuno e non teme nessuno: è la squadra da battere. L’Inter è stata massacrata da una bellissima Juve, anche il Milan è abbastanza in difficoltà”.

Resta aggiornato sui social di PSN:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati