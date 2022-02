Carmen Esposito: “Il calcio femminile è in grande evoluzione”

Uno dei volti femminile più noti del nostro panorama televisivo, Carmen Esposito, inviata speciale per la trasmissione “Lo Sport in Campania”, racconta come vive la sua passione per il calcio. A tutto tondo, visto che segue per il noto format in onda su TeleVomero in particolare il Pomigliano al femminile, che milita in Serie A.

Com’è attualmente la situazione del calcio femminile?

“Il calcio femminile è in evoluzione. Ma devo dire in tutta onestà che in Campania, con due realtà come Napoli e Pomigliano, rappresentiamo al meglio il meridione. Le uniche rappresentanti a sud di Roma. Poichè il movimento femminile, inteso come popolarità e seguito, va proprio dalla Capitale a salire. Purtroppo siamo lontani rispetto al Nord Europa e agli Usa, dove le donne suscitano interesse sportivo ed economico. Realtà come la Juventus o come il Milan, la Roma oppure il Sassuolo hanno un grosso seguito anche in campo femminile. Mentre a Napoli, salvo qualche eccezione, non c’è lo stesso interesse, mediatico ed imprenditoriale, capace di stimolare l’ambiente, come avviene invece per la popolarità veicolata dal calcio maschile”.

Riusciremo mai a vedere le squadre campane lottare per il titolo?

“Quest anno ovviamente la lotta al vertice non riguarda nè il Pomigliano, tantomeno il Napoli, che lottano per la salvezza. Per adesso, come realtà, siamo lontani dal vertice della classifica. Ma ci prendiamo comunque qualche soddisfazione”.

Come è il tuo rapporto con il calcio maschile. Credi che il Napoli possa vincere lo scudetto?

“Premetto che non seguo direttamente le vicende del calcio maschile e dunque parlo esclusivamente da da tifosa. La mia personalissima classifica, dice Napoli, per il cuore. Ma l’obiettività mi fa pensare che resti favorita l’Inter, pur sperando in una vittoria dalla squadra di Spalletti. I nerazzurri sono favoriti, tuttavia, dal mio punto di vista, Milan e Napoli possono ancora sperare. I punti che separano le tre squadre sono pochi, pertanto i partenopei devono continuare a crederci. La Juventus invece la vedo, al momento, ai margini della lotta per il titolo”.

Un pronostico in vista della doppia sfida con il Barcellona in Europa League?

“La Spagna è davanti a noi soprattutto nel calcio per organizzazione e mentalità, dunque il Barcellona ha maggiori possibilità, rispetto al Napoli. Ma gli azzurri sicuramente potranno ben figurare e giocarsela alla pari con i catalani”.

