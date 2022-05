Carlo Verna: “Sono controcorrente su Spalletti”

Carlo Verna, giornalista RAI, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla radio ufficiale del calcio Napoli, e sul tecnico Luciano Spalletti si espresso cosi:

Io su questo tema. Già sono intervenuto con La 7 maggio in studio. Io francamente la penso in maniera diversa, a me la una serie di scelte di Spalletti nella fase decisiva del torneo non sono piaciute. Io personalmente è come dire. Farei un punto e a capo.

Però su questo tema già ho espresso la mia opinione, se mi consenti di aggiungere alcune cose sono un po i numeri. il Napoli è stata la migliore difesa del campionato insieme al Milan e ha realizzato 5 gol in più della squadra neo campione d’Italia a tra l’altro ha fatto 43 punti. In trasferta e 36 a casa.

Metti insieme questi numeri e vedi che sei finito a 7 punti dal Milan. C’è qualcosa che non quadra, significa che la qualità complessiva, cioè io riconosco anche a Spalletti di aver impostato bene la squadra, anche rivitalizzato. Alcuni calciatori che erano.

Dubbio è che è che ha commesso degli errori e purtroppo sono successe cose che sono accadute in passato alla Roma e all’Inter. Questa è la mia opinione. Io dico che il Napoli ha mostrato di avere una qualità tale da poter considerare questa un’occasione persa per vincere lo scudetto.

Questa mi dispiace ma questa è la mia. Opinione ovviamente non credo che il Milan fosse la squadra più forte, ma come ha detto qualcuno, se non sbaglio proprio di Tognazzi e. Spalletti, la fiction, la fiction su Totti? Speravo de morì prima, è proprio il rispetto agli altri ha detto forse non è stata la squadra più forte messa alla squadra di cure.

E allora onore al merito a un signore che io conosco bene perché l’ho seguito quando era allenatore della Salernitana, sempre creduto nelle sue doti che si chiama Stefano Pioli. Adesso non mi. Voglio scrivere anch’io al più olismo, queste, cioè, come dire una corrente filosofica, ma sicuramente è uno che rispetto a quello che era l’organico del Milan, Lui ha fatto veramente un miracolo.

Spalletti ha fatto il suo dovere perché ha lavorato bene come fatto impostazione complessiva, ma ha commesso alcuni errori. Soprattutto, non ha colto l’occasione che si era prospettata e io adesso non so se cominciando un nuovo ciclo non ci sarà da capire, rammaricarsi meno lungo periodo.

Venuto il cotto. Questa occasione quindi ben venga la Champions perché la serie A europea fondamento aperte però francamente a me personalmente non basta. quando ho visto un’opportunita come quella che si è determinata nel corso di questa stagione “

