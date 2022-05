Carlo Verna: “Per me ciclo chiuso di Spalletti a Napoli”

Carlo Verna, giornalista RAI, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla radio ufficiale del Calcio Napoli, in merito alla polemica conferenza stampa di Spalletti, del Pre- gara tra Napoli e Genoa, di oggi. Ecco uno stralcio delle dichiarazioni del giornalista Carlo Verna, rilasciate oggi alla Radio Ufficiale.

Sulla stampa Napoletana

“rappresento la Campania nel consiglio non sono assolutamente parlare anche della difesa di quello che è il corretto operato di giornalisti sono autodistruzione voglio dire no no no non è ammissibile sempre prendersela con i giornalisti qualunque cosa accada noi facciamo un grosso lavoro e io da questo punto di vista devo respingere al mittente qualunque tipo di a ccusa e chiaro che c’e il giornalista giornalista ma complessivamente credo che la stampa napoletana sia stata sempre molto corretta e molto obiettiva”

Sullo scudetto mancato

“Io personalmente faccio parte di quelli rammaricati, faccio mio un pensiero di uno sport che amo la pallanuoto, perdere uno scudetto per lo spigolo di un palo, anche se molte volte gli episodi possono cambiare il corso della storia. Tuttavia il punto nodale che a mio giudizio addolorato il tifoso napoletano, è che il Napoli non abbia lottato fino all’ultimo Per vincere lo scudetto”

Su Spalletti e’ Lapidario!

“Per quanto mi riguarda, da sperini de Zerbi italiano, per me Spalletti ha chiuso il suo ciclo a Napoli, Questo è il mio pensiero e non è relazione con la conferenza stampa di oggi, a mio giudizio si dovrebbe invece voltar pagina e cercare un’altro tecnico, tecnico tipo de Zerbi che è un ottimo allenatore, italiano forse un po più complicato, e Gasperini che sta terminando il suo ciclo al Bergamo “

