Carlo Verna: “Negato il diritto di cronaca”

Carlo Verna, giornalista RAI, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla radio ufficiale del calcio Napoli, si e espresso cosi dopo i fatti di ieri a La Spezia.

“ Il diritto di cronaca non può essere mai negato, oltretutto è rimedio che loro hanno è un rimedio peggiore del male, cioè poi di social enfatizzano ancora di più quel che è accaduto, in maniera anche non professionale, ovviamente, perché anche il modo con cui si fa una ripresa. ha una sua valenza quindi in quel momento oscurare lasciare chi sta a casa per 10 minuti come immagini dei giocatori dell’allenatore degli addetti alla pulizia non è quel momento facevano attività operative e veramente assunto perché la negazione del diritto di cronaca, cronaca, gli organismi della categoria. Io se fossi ancora presidente dell’ordine mi sarei mosso. Sono consigliere nazionale dell’ordine dei giornalisti, rappresentanza della Campania.

Certamente riproporrò la questione al prossimo Consiglio nazionale, non posso agire dopo i quattro anni di mia. Presidenza direttamente sono cosa del genere ci ha piacere, ripeto l’abbia fatto il sindacato che ho guidato per sei anni. Credo francamente che sia una cosa assolutamente inaccettabile. I fatti vanno mostrati e come sai come si dice cum grano Salis sospetto quando ho fatto anche quando ho fatto il corso da arbitri. Prima di dare la fiducia tantissimo, però devi creare la carriera arbitrale. La prima cosa che mi disse? Poi scoprire della miopia che all’epoca non era, come dire, neutralizzabile con le lenti a contatto e quindi non fece attività. Evitare questo sia chiaramente benissimo regolamento il casistica e diceva la regola 18 nel calcio. E buon senso dopo 17 regole fondamentali di questo splendido gioco, allora anche lì spiegare il protagonismo di chi cerca la la la la la ribalta delle telecamere, se è un fatto di quel genere va bene negare un qualcosa come quello che è accaduto ieri alla spesa di cui poi alla fine non si capisce quale sia stata“

