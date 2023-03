Carlo Pellegatti (Tifoso Milanista), va all’ attacco: “Da qualche parte leggo che molti, in altre contee e con altri colori, festeggiano già il passaggio del turno”

Carlo Pellegatti scrive su MilanNews dell’incrocio Champions tra il Milan ed il Napoli:

“Questa è la squadra, questo è l’allenatore che, dopo una straordinaria impresa, cercheranno di risalire la classifica in campionato e stupirci ancora in Europa. Stefano Pioli dovrebbe, a Napoli, tornare nella zona di conforto, chiamata 4-2-3-1. Mi auguro che inserisca finalmente Krunic o Pobega o Vranckx nel tridente avanzato.

Da qualche parte leggo che molti, in altre contee e con altri colori, festeggiano già il passaggio del turno. Altri si immaginano presto protagonisti di inseguimenti mirabolanti ai danni del Milan. Fino a giugno, è meglio stare uniti, tacere, aspettare. Entrare in campo loro e in tribuna concentrati, emozionati e positivamente arrabbiati noi. Già e accaduto una volta che, nelle piscine di un hotel di Atene, qualcuno posasse, i giorni prima, con una finta Coppa dei Campioni. È finita 4-0… ma per noi. Per il Milan!”

