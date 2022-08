Carlo Laudisa: “Ronaldo? Tutto nelle mani di Mendes”

Carlo Laudisa, giornalista ed esperto di mercato della Gazzetta dello Sport, e’ stato intervistato a “Si gonfia la rete”, e sulla trattativa Ronaldo dice:

Il mercato non e altro che occasioni che si incastrano, l’esempio Fabian al Psg, libera Paredes alla Juventus. Per quanto riguarda Navas, deve risolversi il problema con il paga,mento dell’ingaggio,in quanto il portiere vuole uscire di scena da Parigi con i soldi in tasca. c’e’ tanta frenesia su tutti i fronti, vedremo negli ultimi giorni cosa accadra’.”

Carlo Laudisa su Ronaldo in azzurro…

“La situazione ronaldo, sara in piedi finoa quando Mendes offriras’ sia al Napoli che a Victor Osimhen l’opportunita’ conveniente per entrambi, se Mendes riesce a fare questo miracolo, l’ operazione e ancora possibile, di sicuro lui in queste ore e in Inghilterra per sciogliere questo nodo,Lo scorso anno fu abilissimo nel passaggio Juve-Manchester United per Ronaldo, Ma c’e’ la possibilita’ che Anthony dell’ Ajax venga acquistato per 100 milioni, e questo chiuderebbe ogni possibilita’ di trattativa con il Napoli., ma si studiano altre opportunita’, comunque Ronaldo non puo’ restare fuori dai giochi a Manchester, se Mendes riuscisse a trovare un altro acquirente, allora…La cosa certa e che in Prwmier si e speso 1 miliardo ed 800 milioni dio euro per il mercato, e si ha l’impressione che nel finale ci potrebbero essere spese apparentemente folli!..Quindi aspettiamo, certo e che il Napoli ha dato la sua disponobilita’ , Cristiaano Ronaldo se poi sia fattibile o meno, se scattera’ la scintilla , altrimenti con molta probabikloita’ sara’ lo Sporting Lisbona ad accoglierlo”

