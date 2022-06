Carlo Alvino, un attacco a chi non vive solo di giornalismo!

Carlo Alvino, giornalista della radio ufficiale del calcio Napoli, ha risposto ad alcune domande fatte in diretta:

“Un’altra struttura di questo mestiere, e lo dico alla piazza, Il tanto depauperato giornalista, c’è qualcuno che lo fa Come fonte di sostentamento e quindi come unica attività professionale, Ma ce ne sono migliaia nella nostra città, per habby,ed è una stortura Te lo fanno per hobby per seconda o terza attività, Voglio dire che c’è chi lo fa per vivere questo mestiere e quindi deve avere un approccio completamente diverso ,Professionale, deontologicamente inattaccabile E c’è chi invece lo fa come Hobby e si lascia andare a commenti Questa è una struttura alla quale dovrebbe mettere mano certamente non carlo alvino, Ma forse Chissà l’ordine professionale o forse Chissà chi altri .È l’ennesima stortura del nostro lavoro, e di quello che il calcio nella nostra città.”

