Carlo Alvino: “Sul fatto che non sappia giocare con i piedi…”

Carlo Alvino, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Radio Ufficiale del Calcio Napoli, soffermandosi sulla questione portieri:

“Penso che Meret sia l’ideale per il presente e futuro del club, leggo e sento troppo scetticismo sul ragazzo friulano. Ma il presidente azzurro la sua scelta l’ha fatta in tempi non sospetti e penso che confermerà il calciatore affidandogli finalmente i guantoni da titolare. Una cosa che aspetta da diversi anni, andando via Ospina sarà ancor più facile”.

Ed aggiunge inoltre:

Inoltre, Alvino, aggiunge: “Sul fatto che non sappia giocare con i piedi non sono affatto d’accordo. Non ho mai riscontrato nulla del genere e di quello che si dice. So che il ragazzo si è allenato molto, migliorando anche a giocare con i piedi. Voglio ricordarvi un particolare inedito: il Napoli aveva un grande portiere aggiunto, Marek Hamsik, non lo immaginate nemmeno. Era fortissimo, i compagni lo mettevano sempre in porta a fine allenamento, se qualcuno fosse stato espulso o in situazioni d’emergenza ci andava lui a porta”.

