Carlo Alvino: “Se invece di far parlare le Mail, parlassero Mertens ed il presidente…”

Carlo Alvino, giornalista, e stato intervistato ai microfoni della radio ufficiale del Calcio Napoli, e su Mertens ed il rinnovo si esprime cosi:

L’idea che, come tutte le trattative. Non si può mai dire che è finita sul serio, sono dell’idea che. siamo alle battute.finali, Adesso uno de idue e dovra’ cominciare a dare dei segnali Non lo so se sarà il Napoli a dare un primo segnale con una controproposta, dall’ altra parte diverse ci sarà un ripensamento, Non lo so, però non credo che ecco si possa già tentare di mettere subito la parola fine alla questione, dal altra parte fino al 30 giugno Mertens e’ un giocatore del Napoli, lo dico a mo di battuta tra il serio ed il faceto.Io mi auguro, anche se oggettivamente le distanze sono siderali, tra l’dea del Napoli e l’ offerta ufficiale di Mertens, peto’ non mi sento di dire che siamo gia’ alla parola fine., Magari siamo all’inizio dei titoli di coda, non lo so, mi auguro, il buon senso. Da entrambe le parti. Per il bene del calciatore, della società e dei tifosi. Perché comunque siamo tutti legati al Mertens uomo. E al Mertens calciatore. Perché qua parliamo di un fuoriclasse. Se il Napoli dovesse veramente perderlo, Non sarà sicuramente semplice sostituirlo. Attendiamo. Raccontando gli eventi. Con grande dovizia fino a questo momento., cercando di fare un’informazione seria, onesta e pulita. Se si siedono a tavolino e parlano Dries Mertens da una parte. Ed Aurelio de Laurentiis Dall’altra. L’accordo è già fatto., ma se si continua a far parlare le mail o altri. Sicuramente Mertens lascerà a Napoli. E visto che il precedente. Racconta di un giocatore che era già dell’Inter. E per amore del Napoli e di Napoli. Ritorno sui suoi passi, Parlando proprio con Aurelio de Laurentiis, Si può sperare in un accordo”

