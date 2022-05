Carlo Alvino: “Sara’ lui l’allenatore della prossima stagione”

Carlo Alvino , giornalista napoletano, e intervenuto alla radio ufficiale del Calcio Napoli, dichiarando quanto segue:

“Il dato tecnico è una conferma ancora una volta forte di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli. Sarà lui l’allenatore del Napoli per la prossima stagione, nonostante le tante voci che parlano di divorzio. Forte di un contratto e di una visione comune con la società, non prevedo nessun esonero e pronostico un futuro roseo per Spalletti. Poi vedremo se l’opzione per il terzo anno sarà esercitata. L’anno prossimo il Napoli godrà del grande vantaggio di aver tracciato già una strada, abbiamo visto come lo è stato per il Milan col Milan. Il Napoli poteva raggiungere il miracoloso obiettivo dello scudetto, non ci è riuscito ma ci riproverà l’anno prossimo perché la rosa messa a disposizione dalla società sarà ancora competitiva come quest’anno. Il Napoli non uscirà indebolito dalla prossima campagna acquisti e cessioni, tutti i disfattisti saranno smentiti. Il clima astioso di questi giorni non fa bene, ma sono sicuro che col passare delle settimane andrà scemando.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI

SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati