Carlo Alvino: “Ronaldo? Forse la tempistica…”

Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla radio ufficiale del Calcio Napoli, ed in merito alla vicenda Navas, e su Ronaldo si è cosi espresso: si è cosi espresso:

“Quando qualche settimana fa, ho detto che il Napoli aveva individuato in Keylor Navas, il portiere, quello e quello resta, da quel giorno le parti, ovvero Navas-Psg, si sono avvicinate molto. Il Napoli ha accordo totale con Navas, due anni di contratto, più uno, non ci sono problemi tra il costaricense ed il Napoli. Le parti trattano sulla buonuscita, che dovrebbe trovarsi entro un limite di tempo che per il Napoli sta per scadere, anche perché giovedì chiude il mercato…aggiungo che l’operazione Ruiz, seppur slegata da questa trattativa, potrebbe far accelerare quella del portiere. Io credo che siamo agli sgoccioli, lo dice il gong del mercato, lo dice lo stesso Napoli, il discorso di gennaio la vedo una cosa un po’ campata in aria sinceramente, senza dire chi ha torto o ragione, ma spostare tutto a gennaio , la vedo difficile, cambiano tante cose, la sosta mondiale, la classifica del Napoli quale sara’, quella di Champions, quindi sono cose che al momento hanno un valore, spostarle non avrebbe senso. Resto sempre della mia opinione, il Napoli ha individuato in Keylor Navas, il suo portiere, lui ha l’accordo con il Napoli, deve lavorare molto con il Psg, perche’ i francesi pur se hanno a disposizione grandi disponibilita’ economiche, si mettono un po’ di traverso, perche’ la crisi colpisce anche loro.”

Carlo Alvino dice la sua anche su Ronaldo

“Su Ronaldo sono molto scettico, e un’operazione che muove milioni di euro, veramente si può credere che un’operazione del genere possa chiudersi a tre giorni dalla fine del mercato? Io resto scettico proprio sulle tempistiche, che poi si puo’ approfondire il discorso di natura tecnica, ripeto faccio fatica a crederci proprio perché se le cifre sono queste, la vedo una cosa difficile, la tempistica e troppo breve, A meno che non si e lavorato preventivamente con contratti, e tutto cio’ che ne consegue, ma ripeto i tempi sono troppo brevi”

