Carlo Alvino: “Napoli , non ho dubbi…”

C’è grande entusiasmo tra i tifosi del Napoli per i grandi colpi di mercato degli ultimi giorni. Dopo gli arrivi ormai definiti di Simeone, Raspadori e Ndombele, è ai dettagli anche il portiere del PSG Keylor Navas con il rilancio forse decisivo della dirigenza azzurra con un triennale da 4,5 milioni di euro. Lo ha confermato anche Carlo Alvino con un tweet che ha acceso subito i social network:

“Risolta una delle questioni più delicate di questo mercato. Nessun dubbio sarà Keylor Navas a difendere i pali della porta del Napoli!”.

Il giornalista di fede napoletana aveva già caricato l’ambiente poco prima su Twitter: “Il “Maradona” freme… stasera sono già 30.000 le presenze assicurate tra abbonamenti e biglietti per Napoli Monza Forza Napoli Sempre e nun c’accire nisciuno!”.

Poi Alvino, ha colto l’occasione per togliersi qualche sassolino dalle scarpe: “Quante cose avrei da dire, non a chi ha criticato (per troppo amore) ma solo a chi mi ha offeso pesantemente ed usato violenza verbale nei miei confronti, preferisco dire però solo Forza Napoli Sempre e tornate a far battere i vostri cuori per una passione che dura tutta la vita!”.Insomma, c’e’ da crederci, essendo un giornalista molto vicino alle vicende societarie, oltre che sembrebbe, che il Napoli, e lo stesso Navas, abbiano trovato il modo , affinché questo matrimonio si compia! Navas sarebbe davvero la ciliegina sulla torta, per un mercato all’ insegna del cambiamento!

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati