Carlo Alvino: “Mertens? Le parti sono distanti”

Carlo Alvino, giornalista della radio ufficiale del calcio Napoli, ha trattato l’argomento Mertens, ed ha dichiarato quanto segue:

“La questione rinnovi è dolente, ma aperta. Le prime operazioni fatte dal Napoli erano volte a sostituire i calciatori che non hanno rinnovato. In questo momento tutto diventa terreno minato, non ci sono certezze, ma è un periodo di semina questo, visto che il mercato non è ancora aperto.

Mertens? Le parti sono distanti e le posizioni si sono irrigidite. Più giorni passano meno luce di vede. I segnali che arrivano vanno verso la direzione del divorzio, anche se non è ancora finita”.

