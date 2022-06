Carlo Alvino: “Il Napoli pronto a fare un’ eccezione per Kalidou”

Carlo Alvino, giornalista intervenuto alla radio ufficiale del Calcio Napoli, ed ha dichiarato quanto segue sul mercato e sul Napoli:

“Innanzitutto facciamo gli auguri per il compleanno, Secondo me kalidou koulibaly farà le sue valutazioni, Sapendo di essere legato ancora per un anno a questa società, Io credo che quest’anno se si siedono da una parte a koulibaly dall’altra la società, Per intavolare una discussione. il Napoli, per kalidou koulibaly è pronto a derogare a qualsiasi tipo di tetto ingaggi, 1, per la lunga militanza di Kalidou nel Napoli ,2 x il valore di kalidou, e Permettimi di dire che non sono d’accordo Con coloro i quali dicono che è più semplice rimpiazzare un difensore che un attaccante questo discorso non vale per Kalidou, Ripeto il Napoli è pronto a fare un sacrificio e sa che Kalidou è sensibile alla piazza napoletana.,Innamorato di questa città perché è stato accolto a braccia aperte “

Dopo l’intervento di De Magistris dichiara :

“Innanzitutto Tanti auguri all’ex sindaco di Napoli Luigi De magistris per il suo compleanno, Innanzitutto però ci tenevo a ringraziare l’ex sindaco perche’ hai fatto due Passaggi straordinari, al di là della politica, uno il Sanpaolo trasformato in Maradona, due la cittadinanza onoraria a Diego Armando Maradona, sono due cose che da napoletano non posso dimenticare. Anche perché io sono molto polemico nei confronti della politica a prescindere dal colore o dalla persona,

Ma quando vuoi farlo delle cose belle ed in tempi celeri Vanno sicuramente ricordate,Perché non possono essere messe nel cartellone dove tutto non funziona è tutto va male. Vanno ricordate proprio perché sono gesti importanti”

Rapporto ADL -Spalletti

“In questo momento tra Spalletti e De Laurentiis c’è unità di intenti, in questo momento, e non dimentichiamo la difficoltà nel ripetersi l’anno successivo, vale per tutti, Spalletti non fa altro che dire una cosa normale. Non ha delle difficoltà solo il Napoli ,E per tutti il problema, Poi aggiungi il chiacchiericcio, osimhen all’arsenal, kulibaly Alla Juventus. Fabian Ruiz alla Juventus, e così via. Alla fine sai che dico Se tu pensi che il Milan non era accreditato per vincere il campionato e alla fine lo vince A che servono le griglie? Attendiamo che si chiude il mercato e a quel punto potremo fare una valutazione molto più onesta. Per quanto riguarda Fabian Ruiz si prospetta un caso milik al 100%, ma non per colpa del ragazzo che è un professionista esemplare ma bensì per i i suoi procuratori”

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati