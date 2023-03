Carlo Alvino: “Il Napoli è una squadra di umani e non di alieni. Nessun dramma”

La battuta d’arresto del Napoli contro la Lazio ha creato qualche campanello d’allarme tra i tifosi azzurri. Il vantaggio in campionato è enorme ma la preoccupazione va soprattutto all’aspetto mentale in vista della Champions League. Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Carlo Alvino ha cercato di rassicurare l’ambiente:

“Nessuna tragedia e nessun caso, il Napoli è una squadra di umani e non di alieni. Qualche battuta a vuoto ci può stare, non ne farei un dramma. Il Napoli è saldamente al comando della classifica, in proiezione scudetto cambia poco o nulla”.

Poi l’appello del giornalista sportivo ai tifosi sul web: “Tutti quelli che si stanno agitando sui social pensando che questo sia l’inizio della fine credo che debbano stare calmini. E’ un incidente di percorso fisiologico. Noi napoletani siamo capaci di trasformare l’esaltazione in depressione. In vista di un’altra gara difficile con l’Atalanta è giusto abbassare il livello di guardia e portarlo a quattro, ma all’orizzonte non ci sono problemi di sorta”.

Chiusura di Alvino con una battuta sull’ex Sarri: “Non bisogna mai fasciarsi la testa prima di aversela rotta, voglio vedere come finirà questa giornata di campionato. La discontinuità delle rivali è stato il loro tallone d’Achille sul quale il Napoli ha costruito la sua classifica. A questo punto possiamo dire che è stato il Napoli a fare grande Sarri e non viceversa, anche alla luce di quello che ha costruito dopo in termini di contratti multimilionari”.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli222/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati