Carlo Alvino: “Il Matrimonio tra Spalletti ed il Napoli continuera’ “

Carlo Alvino, giornalista napoletano, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla radio ufficiale del Calcio Napoli, e sul futuro di Spalletti a Napoli, si e’ cosi’ espresso:

“Sbollita un po’ quella rabbia di un traguardo, quello dello scudetto parlo, che mai come quest’ anno era a portata di mano, De Laurentiis e Spalletti continueranno, perche’ e giusto che sia cosi e perche’ il Napoli, a mente fredda, fa una valutazione giusta, quella dell’anno servito a seminare, consentire a Spalletti di conoscere Napoli, e l’ anno prossimo il tecnico avra’ un grande vantaggio, quando c’e’ continuita’ della conduzione tecnica e sempre un fatto positivo”

Ed ha poi aggiunto: “Se iniziamo con le rettifiche non si esce piu’, anche perche’ bisognerebbe farne un elenco ,io credo che la cena voluta stasera da ADL con l’intero staff e squadra, rientri nel discorso di una linea tracciata che continuera’ con Spalletti in panchina anche nella prossima stagione.Siccome leggo e sento di qualche voce contraria, sono curioso di dare appuntamento tra due settimane, cosi chi oggi porta una tesi differente, dovra dire scusate ho sbagliato, Spalletti e ADL continueranno insieme. e non sarebbe una bella figura”

