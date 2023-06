Carlo Alvino e l’annuncio che fa sognare i tifosi partenopei

Carlo Alvino, giornalista vicino alle vicende del Napoli, attraverso i suoi canali social parla della festa scudetto di Questa sera allo Stadio Maradona di Napoli e annuncia mirabilie che fanno sognare i tifosi azzurri:

“Quella di stasera sarà una festa memorabile che porterà ancora una volta ad accendere i riflettori del mondo sulla nostra splendida città. Uno spettacolo grandioso come mai si è visto prima in Italia, per celebrare Napoli ed il Napoli. Campioni sul campo e nei festeggiamenti il modo migliore per mortificare i loro patteggiamenti”.

Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, il noto giornalista, ha messo in evidenza alcuni retroscena sull’organizzazione della festa scudetto da parte del patron azzurro:

“Dovete sapete che ieri il patron del Napoli è stato al Maradona fino a tarda sera per preparare al meglio la grande festa Scudetto. Sarà qualcosa che non si è mai visto in uno stadio di calcio. Staremo a vedere, si prevedono esibizioni di 35 artisti. Ho dei dubbi che possa finire entro la mezzanotte, sicuramente si andrà oltre”. Ha concluso Alvino.

