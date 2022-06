Carlo Alvino al CdS: “Asino sei, Asino resterai, Asino morirai prima che tu ti accorga…”

Carlo Alvino, giornalista della radio ufficiale del Calcio Napoli, risponde cosi’, ad un artico di mercato che riguardava Veretout ed un suopo arrivo a Napoli, l’articolo e’ del Corriere dello Sport, dove compare la parola “colera“ , dove onestamente, c’entra davvero poco con il calcio. Vi riportiamo le parole scritte dal giornalista del Corriere dello Sport, che quelle del giornalista Carlo Alvino:

“Gli piacerebbe, eccome, Veretout, ma costa troppo e sa bene che ‘costare troppo’ a Napoli è peggio che avere il colera. Pjanic? Non serve. Gli piace Lobotka”. L’accostamento colera-Napoli era francamente evitabile.

Carlo Alvino, ha commento così l’infelice uscita del quotidiano:

“Asino sei, asino sarai, e asino morirai prima che tu t’accorga di essere una bestia. Miguel de Cervantes“.

L’articolo del quotidiano capitolino è stato aspramente criticato anche da tantissimi tifosi del Napoli sul web. In tanti non capiscono perché il Corriere dello Sport abbia parlato di “colera” in un contesto, quello del calcio, che non c’entra perfettamente nulla

