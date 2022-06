Carlo Alvino: “ADL e Mertens , Due persone dal carattere forte…”

Carlo #Alvino, giornalista, ha rilasciato alvune dichiarazioni alla radio ufficiale del calcio napoli, in merito al contratto di mertens

“Discorso molto semplice da affrontare. Mercato chiuso, Tanto chiacchiericcio, Due operazioni in uscita. Cioè Lorenzo Insigne e Ghoulam, Due operazioni in entrata. Olivera e Kwarashkelia, Un giocatore che torna da un prestito in BE ha fatto un campionato straordinario che Gaetano. E un’altro da Frosinone che si chiama Zerbin, Oltre ad aver riscattato. Anguissa, e la rinnovata un giocatore preso a zero. È stato uno dei calciatori determinanti per la qualificazione alla Champions League. Che e Juan Jesus, puoi bere il resto? Leggo, sento di situazioni ancora tutta da definire. Per quanto riguarda me estensi, io mi attengo ai fatti. Piccola, il giocatore è un contratto che scade il 30 giugno e fino ad allora è ancora un calciatore del Napoli. Il calciatore nel frattempo ha formulato un’offerta che il Napoli non ritiene culo a quella che è la nuova linea del calcio italiano italiano non solo della società sportiva. Calcio Napoli, e si discuterà. Italiano, e non credo finirà in silenzio questo rapporto. Forse uno, forse l’altro, magari entrambi…. e chissà, bisogna attendere il 30 giugno.“

E rincara la dose…

“Ma io ci metto un carico da 90 su questa tua dichiarazione per un motivo molto semplice. dai ci troviamo davanti alle persone che hanno un carattere forte Sono due personaggi carismatici. Chiaramente parlo de Laurentis e Mertens. Se torniamo all’ultimo rinnovo di contratto, fa proprio delaurentis a chiamare Mertens e e scoprire le carte di quel rinnovo. Viene in albergo, firmato contratto, arrivederci e grazie. Due personaggi che potrebbero fare il famoso coupe de teatre.. Io mi aspetto anche questo., andiamo alla fine del rapporto. Era sicuramente un dolore per noi, perché chiedi che non vuole bene, a Dries Mertens., Però è chiaro che il Napoli cercherà, nei limiti del possibile, di trovare un sostituto all’altezza. Però io dico, aspettiamo perché siamo anticipando un qualcosa che ancora non esiste. aspettiamo?“

