Carlo Alvino: “A Mertens verra’ proposto un anno di contratto ad 1,5 milioni non di piu'”

Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Radio Ufficiale del Calcio Napoli, ed ha parlato del futuro di Mertens in azzurro. Ecco quanto dichiarato dal giornalista Alvino sul futuro del Belga in azzurro:

“Nell’idea del Napoli c’è l’idea del prolungamento del contratto di Mertens, innanzitutto per una sorta di debito di riconoscenza e poi perché c’è la volontà comune di continuare. Dries può ancora dare molto. Il Napoli si siederà al tavolo e proporrà 1+1 al giocatore. Le cifre sono intorno ad 1 milione con un massimo di 1.5 netto al giocatore, poi ci saranno dei bonus più o meno raggiungibili. Il Napoli farà questo passaggio per capire la reale intenzione di Mertens di prolungare. Il contratto sarà di un anno con opzione per il secondo”

