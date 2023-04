Cari Juventini, se questo e il vostro stile, allora e certo…La Serie B il vostro confine! Forza Napoli

Tutta Napoli e i tifosi azzurri attendono la giornata di domani per potersi liberare nelle esultanze liberatorie. L’idea è di festeggiare in tutta Italia, anche a Torino ma gli Ultras della Juventus frenano l’entusiasmo.

La matematica domani potrebbe ufficialmente decretare il terzo scudetto del Napoli. I sostenitori partenopei del Nord stanno riscontrando più di qualche problema con le tifoserie altrui. Prima Varese e ora, come se non bastasse, Torino più precisamente a Piazza Castello. Di seguito il messaggio presente un gruppo Facebook riconducibile agli Ultras della Juventus:

“Evitate di fare la festa, perché non ve lo permetteremo. Questa non è la vostra città, a Torino ci sono due squadre che possono colorare le strade con i loro colori. Già facciamo fatica a sopportare le feste dei nostri cugini per le promozioni dalla B alla Serie A. Questa non è la vostra città, non vi permetteremo di festeggiare”.

