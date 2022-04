Caressa sul Napoli: “Spalletti -Gattuso campionati simili, senza l’intoppo Verona…”

Il giornalista di Sky, Fabio Caressa, dal suo canale Youtube, fa il punto analizzando il Napoli fino ad oggi :

“Il Napoli è stato molto deludente nelle ultime due partite in casa sia come espressione di gioco che come cambi fatti da Spalletti. Lui evidentemente si è accorto di avere una squadra arrivata un po’ corta, affaticata. Alla fine se mettiamo insieme l’ottimo campionato fatto da Spalletti e quello di Gattuso dell’anno scorso vediamo che sono lì anche se il Napoli arriverà al terzo posto. Se Rino non avesse avuto quell’intoppo incredibile contro il Verona i campionati sarebbero stati simili. Ciò vuol dire che aveva lavorato bene Rino, benissimo Spalletti”.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI

SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati