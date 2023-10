Caressa sul caso scommesse: “Se uno gioca non per forza è ludopatico”

Il giornalista, conduttore e telecronista, Fabio Caressa, ha commentato il caso scommesse che sta in questo momento scombussolando il calcio italiano. Queste le sue dichiarazioni a Sky Sport.

“Delle tante cose che si sono scritte vedo che c’è un po’ di ignoranza sulle scommesse. Sento di parlare di ludopatia ma non è che uno gioca è ludopatico. C’è una serie di cose che devono andare al posto giusto per definire la ludopatia, non è semplice perché questa è una dipendenza psicologica ed è difficile da dimostrare. C’è una dimensione economica ormai insopportabile perché c’è una quantità di denaro ormai ingestibile e facciamo credere ai giovani che i soldi siano tutto”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati