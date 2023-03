Caressa e soci davvero “esilaranti” nel commentare lo juventino Rabiot!

Adrien Rabiot tocca di mano (così sembra) e poi insacca alle spalle del portiere della Sampdoria: il gol del centrocampista della Juventus fa arrabbiare gli avversari, ma l’arbitro convalida. Negli studi di Sky Sport, si discute dell’accaduto. “Non c’è certezza del fallo di mano” dice

Paolo Di Canio ai microfoni di Sky Calcio Club. “Non basta che sembri un tocco di mano, e qui non lo sembra nemmeno tanto. E’ petto sicuro, mano non so…” aggiunge Marco Bucciantini.

Opinione simile anche per l’ex portiere Luca Marchegiani, oggi commentatore tecnico di Sky: “Non ho visto grosse proteste, solo Rincon si è agitato più di altri per la decisione dell’arbitro…” osserva l’ex Lazio.

Sulla vicenda, interviene poi il conduttore della trasmissione, Fabio Caressa:

“Il regolamento – ci ricorda – dice che, sulla decisione dell’arbitro, per invalidarla serve la certezza. Dalle immagini che ci stanno arrivando, questa certezza non c’è. Il sospetto che la palla sia andata a sbattere sul braccio, secondo me, Rabiot l’ha avuto, ma non possiamo dirlo. Non conta che sia volontario o meno, il fallo di mano: conta l’immediatezza dell’azione”.

“Dalle immagini che stiamo scaricando – aggiunge il giornalista – si vede solo la manica che si sposta un po’. Lo ripeto: ci deve essere la certezza, per avere l’overrule, ed evidentemente, in questo caso, il VAR non vede certezza. Ci sono alcuni indizi: lo tocca di petto, questo sì, ma non sappiamo se l’abbia presa anche di mano. Il VAR non può giudicare in base alla reazione del giocatore: non conta se esulta subito o, come nel caso di Rabiot, guarda prima il guardalinee e poi l’arbitro…”.

A seguire, alcuni scatti che mostrano il tocco di Rabiot: giudicate voi.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati