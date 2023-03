Caressa deve arrendersi…: “Tutti innamorati, miglior vetrina d’ Italia”

Fabio Caressa ha speso parole al miele per il Napoli, squadra che – a detta del telecronista e conduttore di Sky Sport – gioca il miglior calcio in circolazione. Merito, secondo il giornalista, anche di un Victor Osimhen a dir poco straordinario:

“Questo ragazzo ha dei numeri pazzeschi – osserva – ma va al di là dei semplici numeri. Fa un gol ogni due partite ed un gol ogni due tiri, in pratica. Eccezionale: quando tocca palla, la trasforma in oro. Contro l’Eintracht, è salito in cielo ed ha fatto un colpo di testa mostruoso”.

A proposito della qualità della proposta di gioco del Napoli di Luciano Spalletti, Caressa ha poi aggiunto:

“Siamo tutti innamorati di Victor Osimhen e del Napoli. In tutto il mondo vedo trasmissioni che lo esaltano: la CBS, in Inghilterra, alla tv polacca… Insomma, fanno tutti il tifo per il Napoli. Sta diventando patrimonio nazionale, il gioco del Napoli. Sta facendo cambiare idea su tutto il campionato. E’ la migliore vetrina possibile per l’Italia ed il nostro campionato”

