Caputi preoccupato: “Partita non confortante in chiave Champions…”

Massimo Caputi ha commentato il successo della compagine di Luciano Spalletti a Lecce ai microfoni di Televomero:

“Il Napoli di buono ha ottenuto la vittoria, ne mancano quattro e sarà Scudetto. Dopo quanto di bello è stato fatto, ora l’importante è gestire e arrivare alla metà. Non si può pretendere di vedere sempre una squadra al massimo, per questo è importante la fortuna e anche la capacità di vincere le partite che non si meritano. La partita col Lecce non è confortante in chiave Champions, inoltre ho l’impressione che alla squadra di Spalletti abbiano cominciato a prendere un po’ le misure”.

“Nel doppio confronto con il Milan sarà importante capire quanto le due formazioni hanno assimilato nelle partite di campionato: i rossoneri possono essere galvanizzati dallo 0-4 del Maradona, il Napoli deve cercare di non pensare troppo a quel risultato. Gli azzurri non stanno rubando l’occhio, ma era importante vincere. Se però le prestazioni in Europa saranno queste, il Milan non lo batti. Il Napoli, ad eccezione di Elmas, ha giocato con la formazione titolare. Il Milan invece con l’Empoli ha fatto scelte in ottica Champions e quindi la sua partita è meno indicativa rispetto a quella degli azzurri”, ha aggiunto Caputi.

