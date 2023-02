Caputi: L’Inter non ci crede più.

Non ha dubbi Massimo Caputi, nel suo intervento alla trasmissione quotidiana di Radio Kiss Kiss.

“Penso che l’Inter non ci creda più, ad un eventuale recupero sul Napoli. Ma non ci crede più nessuno, così come Roma, Lazio, Milan, pensano più ad un posto in Champions”

Di opinione opposta l’ex interista Sandro Mazzola, intervenuto in contemporanea al giornalista RAI:

“Nel calcio mai dire mai. Per me Simone Inzaghi ci crede ancora. Anche se, per quanto fatto vedere fin’ora, il Napoli merita lo scudetto”

Su questo aspetto, concorda Caputi, nel riconoscere soprattutto, i meriti dell’allenatore azzurro:

“Spalletti è un maestro, un vero insegnante di calcio. In Italia è il miglior allenatore, una vittoria importante è un giusto premio, alla carriera. La squadra è in sintonia ed armonia col suo allenatore”

Si parla anche di Champions League, ormai prossima alla ripresa. Sia Caputi che Mazzola, credono nelle possibilità del Napoli, in Europa.

“Penso che il Napoli possa essere la mina vagante, della competizione europea. Per quanto sta facendo vedere, sono sicuro che le altre big europee, stiano pensando di evitare gli azzurri in questo momento”

Questo il pensiero del giornalista, mentre Mazzola allarga il discorso:

“Sia Napoli che Inter hanno una bella possibilità. Di sicuro due grandissime usciranno, da questi ottavi, per cui le italiane possono giocarsela”

Di sicuro il Napoli se la giocherà, in più i 15 punti accumulati sulla seconda Inter, dopo il pareggio con la Sampdoria, consentono di fare una rotazione ragionata. Già da venerdì col Sassuolo, ci saranno dei cambi, non molti probabilmente, perché il campionato ha priorità su tutto.

Il Napoli però ha una rosa che le consente di mantenere un livello alto, di competitività, a prescindere da chi gioca. Un surplus in Europa, che può essere decisivo.

Un bel problema per Spalletti, ora gestire questi appuntamenti, che nei prossimi mesi, decideranno molto sull’esito del campionato.

