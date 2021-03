Capuano: “Juve-Napoli non ha fatto giurisprudenza; situazione sanitaria diversa”

Juve – Napoli ancora tema caldo in diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, dove è intervenuto Giovanni Capuano, giornalista di Panorama e Radio 24: “ Recuperi di serie A in contemporanea con la Champions? C’è una regola che vieta la contemporaneità con la Champions. È una norma dalla quale ci si libera con una multa. Io credo che se ci sarà un recupero, potrebbe essere alle 15,00 e sarà Inter Sassuolo; uno alle 18,45, Juventus-Napoli. Asl? Ci sono situazioni diverse. C’è un contesto differente rispetto a quello di ottobre. Non è un caso che il giudice sportivo abbia dato il 3-0 a tavolino alla Lazio contro il Torino”.

“Quello che andrebbe emendato è tutto il regolamento attuativo, che discende da quella norma su cosa fare in caso di positività. Inter – Sassuolo è un problema che deriva da Torino – Sassuolo. Il problema sarà per la partita col Bologna. Nella testa dei dirigenti della serie A si rinvia pensando che sia applicato il bonus, così come successo per il Torino. Il Torino non ha mai ritenuto di averlo utilizzato, l’Inter farà lo stesso e questo crea un problema. Asl di Napoli? Seguo il filo dei ragionamenti delle carte messe nere su bianco”.

“Rispetto le sentenze, che hanno un peso. La differenza sostanziale tra l’asl di Napoli e l’asl di Torino e l’Ats di Milano, è che nel primo caso fino a poche ore dal match non ci fosse alcun atto prescrittivo da parte di quella di Napoli, nel caso di Inter e Torino c’erano. C’è stata prescrizione da parte dell’Asl Napoli? Il collegio di garanzia del CONI dice che quella cosa che accade alle 14,00 vale come causa di forza maggiore. L’altra cosa abbastanza chiara è che fa fronte ad una comunicazione standard ricevuta dai club di altre società, il Napoli si è comportato diversamente dalle altre. Sentenza che ha fatto giurisprudenza? Il giudice sportivo Mastranderea non l’ha nemmeno nominata quella sentenza, questo dimostra che fosse una sentenza diversa”.

“Inter-Sassuolo? Io credo che le origini delle motivazioni per cui la partita sia stata rinviata sia da rintracciare in Torino-Sassuolo, non Juve – Napoli. Io sono molto contrariato perché c’era una norma in caso di contagio plurimo, che non è il protocollo. In queste settimane la Lega avrebbe dovuto prendere atto di una situazione differente. Io penso che nelle prossime ore, i nazionali dell’Inter partiranno regolarmente per le proprie nazionali, perché l’ATS lombarda non ha mai disconosciuto il valore del protocollo sportivo. Tanto è vero che ha posto anche un termine temporale per la ripresa delle attività che è di 4 giorni. Sono abbastanza convinto che qualora dovesse permanere questa situazione e quindi essersi chiuso il pericolo di un focolaio in espansione verrà concesso ai giocatori dell’Inter di aggregarsi alle nazionali e al centro sportivo di Appiano Gentile di riaprire”.

