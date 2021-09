Capuano: Il Napoli ha fatto una vittoria juventina, Anguissa fortissimo

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giovanni Capuano soffermandosi sul Napoli e la sua vittoria a Cagliari.

“Mazzarri ha perso una partita impossibile da non perdere, il Napoli è inaffrontabile”

“Se vai a Napoli e perdi 2-0 dal punto di vista psicologico non cambia nulla, se ne prendi 6 è già diverso. Mazzarri è fuori da tanto, è presto dare giudizi. Mi sembra il solito allenatore con i suoi pregi e i suoi difetti, che ha bisogno di tempo con un Cagliari in difficoltà. Il Napoli ieri è stato meno scintillante rispetto alle altre partite, ha anche gestito la partita. Il percorso di maturità di questa squadra probabilmente è più avanti di quanto ci aspettassimo. Ha vinto e divertito contro il Cagliari senza spingere sull’acceleratore. È bene anche tenersi un po’ di energie. Il successo di ieri mi ha ricordato una di quelli della Juventus degli anni vincenti. Allegri ha vinto cinque campionati con la Juventus esprimendo anche un bel calcio”.

“Il Napoli ha 2-3 giocatori fortemente sopra la media”

“Tra questi Anguissa. Onestamente non lo conoscevo, è stato bravo Giuntoli e anche Spalletti a farlo integrare immediatamente. Però questo è un giocatore che oggettivamente in pochi fanno vedere in Serie A. Ritorno sulla ‘vittoria juventina’, la capacità di riuscire a leggere la partita, cosa che a squadre che non sono vincenti non capita, nel momento in cui bisogna gestire ogni singola energia come capitato con il Cagliari. Lo trovo un complimento perché il Napoli ha saputo essere maturo, molto più di quanto si potesse immaginare”.

