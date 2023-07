C’è Caprile sull’uscio di Castelvolturno: si sta definendo col Bari

Il Napoli intende regalarsi un futuro stabile in porta. Per questo motivo vuole assolutamente prendere Elia Caprile. Dopo aver fatto ampiamente la differenza in cadetteria con la maglia del Bari, dando un contributo fondamentale al raggiungimento dei playoff, il giovane portiere (classe 2001) è pronto al salto di categoria. La sua fisicità, associata a fondamentali tecnici di ottima qualità, l’hanno trasformato in un pezzo pregiato del mercato. Non solo in prospettiva.

L’idea del club partenopeo, dunque, resta quella di prenderlo subito e poi girarlo in prestito secco all’Empoli, sperando che si consacri definitivamente in Serie A proprio raccogliendo l’eredità di Vicario. Già pronta anche la formula contrattuale: Caprile firmerà un contratto quinquennale con gli azzurri, scadenza a giugno 2028, e solo dopo passerà temporaneamente ai toscani.

Ad avvalorare – implicitamente – la bontà del rumors di mercato, la lista ufficiale dei convocati per il ritiro, diramata dai “galletti”, in cui non compare il nome dell’estremo difensore originario di Verona.

Gollini prima di Caprile

Insomma potremmo (quasi…) dire: Caprile-Napoli, ci siamo. Perchè le parti sembrano davvero a un passo dal chiudere. I soliti “ben informati” parlano di una offerta compresa tra i 7 e i 9 milioni di euro. Una cifra complessiva, tra parte fissa e bonus, che dovrà pure prevedere un 20% da riconoscere al Leeds. Gli inglesi, infatti, detenevano la proprietà del cartellino fino alla scorsa estate.

Nel frattempo, sempre in tema portieri, il Napoli vuole completare la rosa riconsegnando idealmente la “numero dodici” a Pierluigi Gollini. Trovato l’accordo con l’Atalanta per un prestito oneroso: 500 mila euro più 7 per il riscatto. Gollorius, quindi, firmerà fino al prossimo giugno. Con un quadriennale ad attenderlo in caso di conferma definita.

