Caprile, un piede e mezzo nel Napoli

Dopo un campionato cadetto condotto da assoluto protagonista con la maglia del Bari, adesso Elia Caprile vuole fare il definitivo salto di qualità. Consapevole dell’interessamento palesato nei suoi riguardi dal Napoli, l’estremo difensore dei “galletti” vorrebbe sbarcare in Serie A. Un’avventura che i Campioni d’Italia sono pronti a concederglieli.

Considerandolo un ottimo investimento in prospettiva futura, l’idea del club partenopeo è quella di acquistarlo subito. E dopo girarlo in prestito secco. In questo scenario, l’Empoli sarebbe pronto a garantirgli il posto da titolare.

Il sostituto di Vicario, volato al Tottenham, è un tema caldissimo in Toscana. L’alternativa concreta resta Alessio Cragno, intenzionato a riscattare una stagione trascorsa tutta in panchina a Monza.

Ovviamente, tra Napoli e Bari siamo ancora alle schermaglie iniziali. La base di partenza di qualsiasi trattativa, comunque, non può che essere l’offerta (rifiutata…) di 4 milioni, fatta lo scorso gennaio dal Benfica, per rilevare l’80% del cartellino di Caprile.

