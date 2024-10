Caprile al centro della fase di costruzione: scopriamo rischi e vantaggi

Per chi è amante della tattica, uno degli aspetti meno marginali che ha recentemente messo in evidenza il Napoli è l’uso del portiere come elemento determinante nella costruzione bassa. A pensarci bene, Caprile che partecipa attivamente nello sviluppo del possesso rientra sicuramente tra le grandi novità apportate da Conte. Bisognerà seguirla con attenzione, questa intuizione, perché non rappresenta una moda passeggera, tantomeno un vezzo estetico.

In concreto, questa volontà si esprime in svariate maniere, consentendo alla squadra partenopea di adattarsi all’avversario di turno. Perché, per esempio, se il Monza appronta un piano-gara orientato a schierare un baricentro medio basso, funzionale a coprire gli spazi e fare grande densità in zona palla, l’estremo difensore azzurro può trasformarsi nell’uomo in più. Agendo davvero in qualità di regista aggiunto alla stregua di un giocatore di movimento, da cui far cominciare l’azione.

In alternativa, se la controparte abbandona l’idea di rimanere stretto e corto nella sua metà campo, accorciando invece ferocemente in avanti, come ha fatto in qualche occasione la Juventus, allora stimolare Caprile diventa una vera necessità onde evitare di far crollare il castello difensivo edificato dall’allenatore salentino.

Da dietro Caprile vede tutto

Perché ad un certo punto, all’Allianz Stadium, il Napoli si è trovato al cospetto di una squadra che azzardava un pressing intenso, quindi vogliosa di insistere sul principio della contrapposizione uomo su uomo. Alzandosi cioè sul portatore, ed al contempo aggredendo sistematicamente gli eventuali appoggi. Ergo, l’opzione rimaneva soltanto esplorare la profondità, cercando direttamente il lancio lungo verso Lukaku.

Insomma, il reale vantaggio prodotto da un profilo del calibro di Caprile, assai abile e coraggioso nel destreggiarsi con i piedi, consiste nell’uscire fuori da una situazione potenzialmente pericolosa col palleggio. Sfruttando dunque le rotazioni di Anguissa e McTominay, che devono smarcarsi per tentare una superiorità posizionale oltre le due linee di pressione avversaria. Sganciando in avanti una delle mezzali, mentre Lobotka fa da raccordo tra difesa e centrocampo, proprio a ridosso dell’area di rigore azzurra, il Napoli pone le condizioni per creare una situazione di palla scoperta, funzionale a uno sviluppo dinamico ed efficace della manovra.

Del resto, dietro alla linea difensiva si osserva il gioco in modo diverso. Da lì si può lavorare come “secondo” costruttore grazie a un’ampia visione del campo. È chiaro che le inclinazioni di Caprile nel calciare lungo o dialogare sul breve poi fanno decisamente la differenza.

