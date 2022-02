Caos Plusvalenze, indagini terminate: cosa succede adesso

Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, le società indagate, ieri alle ore 11 avrebbero ricevuto una notifica sulla chiusura delle indagini sul fronte delle “plusvalenze fittizie”. I club da oggi avranno in cognizione gli atti della procura federale, inoltre avranno a disposizione 15 giorni per lavorare a tutte le pratiche difensive, il calcio italiano dopo il presunto scandalo di Juventus e non solo, in attinenza ai falsi bilanci di mercato, inizia a tremare.

Il club bianconero però, di certo non è l’unico anche perché al centro del tavolo istituto dalla Covisoc, sotto la lente d’ingrandimento ci sono ben 62 operazioni sospette, fra le quali risalterebbe anche un’operazione che mette sotto i riflettori il Napoli e l’affare che ha portato Osimhen ai piedi del Vesuvio.

Di fatto i partenopei per portare il nigeriano pagarono il cartellino di 83 milioni di euro al Lille e in più gli azzurri nella trattativa cedettero i cartellini di Karnezis, valutato 5 milioni, Ciro Palmieri, Luigi Liguori e Claudio Manzi, che il Lille ha pagato 15 milioni una volta incassato il denaro del Napoli. I tre non sono quindi mai stati utilizzati, anzi, hanno rescisso il contratto e militano nelle serie inferiori italiane.

Per questo motivo, il loro valore viene ritenuto «sopravvalutato», considerando anche gli stipendi massimi che arrivano a 10mil euro lordi al mese. Tuttavia, all’epoca i movimenti avevano permesso al Lille di restituire 35 milioni Crédit Mutuel Nord Europe. Sono dunque da sottrarre anche 3 milioni di indennità di formazione, 8,3 milioni di percentuale sulla plusvalenza alla rivendita e 4 milioni di transazione, arrivando così a 36 milioni, al netto di bonus e commissioni per gli agenti.

Se il Napoli ha ricevuto o meno la notifica della chiusura delle indagini e rientri tra i possibili “indagati” non si sa, ma sicuramente qualora ne faccia parte, il presidente Aurelio De Laurentiis e i suoi avvocati sarebbero già al lavoro per fare chiarezza su una dinamica molto estroversa.

