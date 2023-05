Caos biglietti: Tifosi truffati!

Caos biglietti: Truffa ai tifosi!

A parlare è il legale e presidente del Club Napoli Maradona, avvocato Pisani , dopo le polemiche di questi giorni.

Per la partita Napoli-Sampdoria, moltissimi tifosi non sono riusciti a prendere il biglietto. Il sito ticket one si è bloccato dopo poco l’apertura della vendita. Il responsabile del broker che gestiva la vendita ha parlato di attacco hacker, ma la situazione è apparsa poco chiara a tutti.

L’avvocato Pisani vuole andare a fondo, sulla vicenda:

“Purtroppo il sistema è una truffa. Spero prima o poi si accertino le cause, le responsabilità di quanto accade ormai da anni, a danno anche della stessa società calcio Napoli. Si indaghi anche su questi siti di ticketing e secondary ticketing”

Il riferimento è a quei siti paralleli, dove già dalla sera del lunedì, venivano venduti i biglietti per la partita, a prezzi altissimi. Un vero e proprio bagarinaggio mascherato.

Continua l’avv. Pisani:

“Il calcio è la punta dell’iceberg, quello che succede con i concerti è ancora più vergognoso. I consumatori sono le vittime e i responsabili devono pagare. Abbiamo organizzato un pool di legali, più consulenti informatici per monitorare quanto sta accadendo. Per tutelare i diritti dei tifosi, chiederemo anche un risarcimento danni. Un rimborso per chi è stato costretto ad acquistare una fidelity card, per dei biglietti introvabili”

Ticket one si è giustificata, adducendo il fatto al traffico anomalo, sul sito, dovuto alla straordinarietà dell’evento. Assicurando che sono già in corso, interventi informatici per evitare il ripetersi, di tali situazioni. In realtà in prima battuta, si era parlato di hackeraggio del sistema.

Resta il fatto che tante persone, nonostante si siano collegate per tempo al sito, non sono riuscite a trovare nessun tagliando. La soluzione più auspicabile è che il Napoli, come fatto per altre iniziative, gestisca in prima persona, la vendita dei tagliandi. Interrompendo una collaborazione con ticket one, che ha creato già troppi problemi e disservizi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati