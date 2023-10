Cannavaro sul Napoli: “In corsa per lo Scudetto”

Il Napoli ha avuto qualche problema fin qui, non riuscendo a replicare l’avvio di stagione precedente. Tuttavia la squadra star ritrovando la retta via e gode di diversi estimatori, tra cui Fabio Cannavaro. L’ex capitano dell’Italia è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, soffermandosi anche sul match tra i partenopei e il Verona: “Ho visto una squadra in ripresa, dopo la prestazione deficitaria contro la Fiorentina. Si vede che il potenziale della squadra è notevole e quando mette sotto l’avversario riesce a imporsi. Deve continuare così. Secondo me è ancora in corsa per lo Scudetto. L’organico resta molto forte”.

