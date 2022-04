Cannavaro a Dazn: “Peccato per il Napoli, altra occasione sprecata”

Fabio Cannavaro, ex difensore azzurro e Campione del Mondo 2006, ai microfoni di Dazn, non nasconde il suo sentimento per il pareggio degli azzurri in casa con la Roma, ed elogia i giallorossi per la grande reazione avuta dopo il vantaggio dei partenopei:

“E’ un peccato. Oggi era un’altra occasione per il Napoli per rimanere attaccata alle prime e sicuramente è stata sprecata. E’ anche vero che nel secondo tempo mi è piaciuta la reazione della Roma ma alla fine il Napoli ha gestito male un vantaggio che era importante”.

Insigne?

“Lorenzo sta dimostrando comunque grande attaccamento alla maglia, sta dimostrando di voler lasciare un bel ricordo alla tifoseria”.

Allenare in Italia?

“Alleno da tanti anni. E’ da agosto che sono rientrato. Volevo una pausa perchè sono stato cinque anni in Cina, sto studiando, sto vedendo tante partite e la voglia è quella di rimettermi in gioco“.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI

SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati