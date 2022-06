Cannavaro alla Gazzetta: “Capisco i conti, ma Koulibaly e’ insostituibile”

Fabio Cannavaro,ex difensore del Napoli, e Campione del Mondo 2006, oggi allenatore, ha rilasciato un intervista al quotidiano La Gazzetta dello Sport, dove, tra le altre cose, parla anche del Napoli, e di Koulibaly che giudica “Incedibile“:

Sul Futuro:

«La voglia di tornare in campo è tanta, ma non ho fretta. Ho sentito diversi club in Italia, Inghilterra e Spagna, ma devo essere convinto della scelta».

Su Pogba:

«Mi auguro di rivedere il vero Paul, perché quello delle ultime stagioni non serve nè alla Juve e nè alla Francia».

Su Ibra:

«Faccia quel che sente, ma mi pare già pronto per il futuro. L’ho visto bene da leader anche fuori dal campo»

Sul Napoli:

«Koulibaly è forte e centrali come lui in giro è difficile trovarli ed è dunque complicato sostituirli. Ha ragione Spalletti a volerlo tenere».

Sulla Salernitana;

«E’ bastato andare a vedere la squadra un paio di volte per far uscire questa voce. La verità è che sono amico di Iervolino e lo conosco da tempo. Spero possa portare nuove idee al calcio italiano».

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL

Instagram PSN: https ://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati