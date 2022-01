Canal+, Koulibaly: “Psg? tutto vero! ma poi è successa una cosa…”

Il diretto interessato, attualmente ai box in Senegal (avrebbe dovuto esordire con la sua nazionale in Coppa d’Africa) per via della positività al Covid-19, conferma le voci d’interesse del club parigino. La società transalpina, nei mesi scorsi, prima di prendere Sergio Ramos, provò a intavolare una trattativa con il Napoli. Le richieste economiche di Aurelio De Laurentiis furono elevatissime, segno della volontà dei campani di non privarsi del forte centrale difensivo.

“Tutto vero, ho avuto delle discussioni con tanti club, tra cui il Psg – ammette Kalidou Koulibaly a Canal+ -. C’è stato un interesse, ma sono cose di cui non mi piace parlare. Il Napoli ha deciso di tenermi e ciò dimostra quanto la società e i tifosi tengano a me. Cercherò di fare il massimo per fare bene ed essere tra i migliori difensori al mondo. Questo è il mio obiettivo. Mi rende felice il fatto che il Paris Saint-Germain abbia pensato a me, dimostra che la gente vede che sto facendo bene e questo mi incoraggia. Bello anche essere accostato a un grande calciatore come Sergio Ramos”.

