L’inopinata sconfitta casalinga con lo Spezia ha complicato non poco la vita al Napoli. Magari la classifica rimane interessante. Capace di suffragare ancora le ambizioni degli azzurri. Ma le ripercussioni causate sull’ambiente, con le polemiche circa l’effettiva consistenza tecnica e mentale della squadra di Gattuso, restano latenti.

La realtà di questo campionato è che non ci sono partite scontate per Ringhio ed il suo gruppo. Anche se il calendario propone un avversario, sulla carta, di gran lunga inferiore.

Per questo motivo, la partita contro l’Udinese rappresenta già un momento importante della stagione partenopea.

Una filosofia buona per tutte le annate

La principale caratteristica dei friulani, da quando il club è di proprietà della famiglia Pozzo, continua ad essere una capillare rete di scouting internazionale, che ogni anno consente innanzitutto l’acquisizione di ottimi giocatori, seppur misconosciuti al grande calcio.

Valorizzarli e successivamente monetizzare attraverso una fruttifera trading player ha permesso finora ai bianconeri di competere più che dignitosamente in Serie A, attestandosi stabilmente nelle posizioni al di sopra della zona retrocessione.

Pure la squadra allenata da Luca Gotti sta attraversando una fase interlocutoria. Non vince, infatti, da ben 5 partite consecutive, nelle quali ha incamerato la miseria di 2 sconfitte e 3 pareggi.

Tatticamente, l’Udinese utilizza come modulo di riferimento un 3-5-2, che sviluppa calcio in virtù di un possesso palla ragionato fino alla trequarti altrui. La scelta è palese: infoltire la zona centrale del campo quando il possesso è gestito dalla controparte.

Al centro del progetto Udinese c’è De Paul

Il terzetto di centrali difensivi composto da Becao, De Maio e Samir ha eccellenti qualità fisiche. Tutti vicini al 1,90 ma privi di particolari abilità tecniche con i piedi. Così, difficilmente provano a costruire dal basso in modo rischioso.

Preferendo appoggiarsi alle geometrie di Mandragora. Uno che si abbassa per ricevere immediatamente lo scarico dai difensori e comincia a produrre gioco in maniera precisa e organizzata, sia sul corto che sul lungo.

A fare veramente la differenza, tuttavia, è Rodrigo De Paul. La cui definitiva consacrazione nasce da una intuizione. Ovvero, trasformarlo dal ruolo originario, quello di trequartista, tutto estro e fantasia, in una mezz’ala completa. Con libertà di abbassarsi e legare i reparti, supportando la mediana nella risalita della palla. Ed al contempo, capace di determinare in attacco, inserendosi tra le linee oppure spaccando in due la compattezza avversaria con i suoi proverbiali strappi in conduzione.

Una situazione che i friulani cercano spesso. Alzando tantissimo i “quinti” in ampiezza.

Nella foto, tratta dal match con la Juventus, per esempio, si vede bene come Alex Sandro sia costretto ad una uscita molto lunga su Stryger Larsen.

Generando, nello specifico, uno spazio alle spalle del terzino brasiliano, attaccato con puntualità proprio da De Paul.

Occhio alla coppia di attaccanti bianconeri

Ovviamente, negli ultimi trenta metri, l’Udinese cerca di verticalizzare rapidamente, attivando i terminali offensivi, Lasagna e Nestorovski. I due pare che si integrino alla perfezione.

Soprattutto Lasagna è un giocatore cui prestare particolarmente attenzione. Non soltanto perché dotato di un buon mancino, che sfrutta partendo da lontano, facendo leva su una discreta progressione. In effetti, Kevin è quello che si adatta maggiormente nello spendersi in un lavoro oscuro. Aprendosi tantissimo per lasciare spazi ai movimenti senza palla delle mezz’ali.

Nestorovski è il classico centravanti posizionale. Raramente tenta di superare l’uomo in dribbling. Preferendo puntare sull’istinto in zona gol. Quella innata consapevolezza di sapere sempre dove si trova la porta…

