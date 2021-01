Napoli, con l’Udinese vanno bene i tre punti. Il gioco? Ne riparleremo…

By

Il Napoli visto contro l’Udinese l’ha ribaltata grazie alle giocate dei singoli. Ma ha rischiato seriamente di buttare alle ortiche un’altra partita. La settima consecutiva in cui non è stato capace di mantenere inviolata la proprio porta.

Al netto dei tre punti, quella della Dacia Arena è stata l’ennesima prestazione scialba e senza idee, di una squadra oggettivamente carente sul piano del gioco. Che si è liquefatta come neve al sole al sopraggiungere della prima difficoltà.

L’errore sul gol del pareggio friulano è stata una leggerezza, che però ha pregiudicato il vantaggio iniziale. Ma da lì in avanti, e fino al gol della vittoria, gli azzurri hanno smarrito un mucchio di certezze.

La regressione del Napoli sul piano del gioco

Una consuetudine radicata, nelle ultime settimane. Contraddistinte da una palese regressione nei risultati e nel calcio prodotto dalla squadra di Gennaro Gattuso.

L’allenatore continua a sbraitare come un indemoniato. Ma il gruppo ormai pare essersi assuefatto alle grida concitate che giungono dalla panchina. E non accenna a reagire. Continuando pedissequamente a sbattere contro il muro di gomma eretto dai padroni di casa.

Del resto, se questa squadra è allenata male, l’onestà intellettuale impone di notare quanto sia stata costruita assai peggio. Eppure, sull’operato del diesse tacciono un pò tutti. Come se volutamente si sia scelto di stendere un velo di pietoso mutismo sulle responsabilità di Giuntoli. Un atteggiamento omertoso, che non rende giustizia alla necessità di individuare i mali che affliggono attualmente il Napoli.

Poche certezze, tante lacune strutturali

Perché è innegabile che agli azzurri manchi un metodista dalle spiccate caratteristiche difensive, che possa aiutare la squadra nel ritrovare immediatamente il pallone appena perso.

Bakayoko sembra l’unico ad avere effettivamente le giuste attitudini in questo senso. Ovvero, la capacità di reggere sulle spalle l’equilibrio della mediana in fase di non possesso.

Nonostante il francese di origini ivoriane debba convivere con una certa mancanza di dinamismo sul piano della frequenza nella corsa, tenta comunque molti contrasti ed effettua un mucchio di intercetti.

Nondimeno, per comprendere appieno la lacuna nel centrocampo partenopeo, bisogna partire dal presupposto che i princìpi ispiratori del calcio immaginato da Gattuso non prevedono il ricorso al pressing alto come principale strategia.

Pertanto, nel disegnare idealmente la sua squadra, Ringhio ha consapevolmente scelto di fare a meno del classico giocatore “di fatica”. Preferendo, invece, adattare in mezzo al campo un tipo di risorsa decisamente più creativa ed offensiva.

Insistere su Fabiàn è testardaggine

Nondimeno, intestardirsi ad affidare la gestione della sfera a Fabiàn Ruiz, che per indole non raramente commette sbavature al momento della costruzione, è un dilemma irrisolto, che l’allenatore ovviamente, si astiene da giustificare. E che oggi non ha pagato dazio, soltanto grazie alla testardaggine ed alla feroce determinazione con la quale il gruppo ha voluto i tre punti fino alla fine.

In ogni caso, la facilità con cui, nella ripresa, l’Udinese arrivava puntualmente a mettere l’uomo smarcato davanti alla porta, è apparsa sin troppo disarmante. Con tre tocchi i friulani spaccavano in due il Napoli e concretizzavano situazione di uno contro uno davanti a Meret.

Come tardive sono state le contromisure pensate da Rino per evitare che… piuttosto che due feriti, da Udine tornasse un solo morto!

In verità, per com’è strutturato, il Napoli deve convivere con un irrisolto problema di staticità. Un’endemica mancanza di fluidità in fase di possesso, traducibile in quello stucchevole giropalla, che a tratti favorisce addirittura l’avversario.

Solo Zieliński garantisce la profondità

Zieliński è l’unico che cerca la profondità. Il polacco, per natura, è letteralmente devastante quando può attaccare in avanti, fronte alla porta, con la sua tradizionale andatura a strappi. Obbligarlo a venire incontro per ricevere sulla trequarti, magari ragionando spalle alla porta, sotto pressione, ne limita notevolmente la pericolosità.

Anche in questo caso, ci sono pro e contro ad un utilizzo non convenzionale di Piotr. Il suo movimento, in teoria, dovrebbe essere funzionale a generare spazi alle spalle della linea difensiva altrui, che andrebbero aggrediti dai compagni.

Ma la squadra è lunghissima, priva di compattezza, slegata tra i reparti. Tutt’altro che stretta e corta. Sperare, dunque, che i centrocampisti possano saturare i vuoti creati artificiosamente dagli spostamenti di Zielinski e Petagna è vana speranza.

Dovrebbero coprire una porzione di campo talmente vasta, e in un tempo così ridotto, che alla fine, ad avvantaggiarsi, era la squadra di Luca Gotti.

Trascurando in questo contesto tattico il contributo degli esterni offensivi. Insigne è uno che produce calcio sviluppando il suo gioco in collaborazione con la catena di sinistra. Ma difficilmente si butta dentro.

Sul versante opposto, la posizione affidata a Lozano, unita alle abilità tecniche che il messicano ha in dote, lo rendono immarcabile quando parte dall’ampiezza, con i piedi sulla linea. Per puntare con la palla oppure tagliare senza.

In definitiva, i tre punti sono un balsamo rigenerante per l’autostima del Napoli. Lasciano ben sperare per il futuro. E sono buoni a generare un rinnovato entusiasmo. Tuttavia, immaginare che i problemi del Napoli abbiano trovato d’incanto una risoluzione potrebbe essere un errore…

