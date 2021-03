Sassuolo-Napoli: ultime dai ritiri e probabili formazioni

Il Napoli vuole rimanere agganciato al treno Champions, ma per farlo deve affrontare il Sassuolo con uno spirito diverso rispetto alle recenti trasferte. Ospiti del Mapei Stadium, gli azzurri, nel match valido per il 25° turno, vorranno confermare quanto di buono fatto vedere nel derby.

QUI SASSUOLO

Il Sassuolo arriva alla gara con i partenopei fresco e riposato. Del resto, i neroverdi hanno dovuto “forzatamente” stare a guardare la scorsa giornata di campionato, per effetto del rinvio del match di venerdì scorso, contro il Torino, causato da un focolaio Covid in casa granata.

Roberto De Zerbi festeggia le 100 panchine in serie A, dovendo rinunciare all’ex di turno, Vlad Chiriches. Sostituito al centro della retroguardia da Marlon. Fermi ai box anche Bourabia e Boga. Per la sostituzione di quest’ultimo, ballottaggio tra Maxime Lopez (favorito) e Djuricic.

Al tecnico degli emiliani permane ancora un dubbio per reparto: Muldur–Toljan, per la posizione di laterale destro. E Obiang–Magnanelli in qualità di metodista, da affiancare a Locatelli.

QUI NAPOLI

Pare che le scelte di Gennaro Gattuso siano obbligate, o quasi.

In porta dovrebbe esserci sempre Meret, nonostante Ospina sia tornato regolarmente in gruppo.

Per un difensore assente, lo squalificato Kalidou Koulibaly, sostituito nell’undici di partenza da Maksimovic, c’è il rientro di Kostas Manolas dopo l’infortunio alla caviglia. Il greco, comunque, si accomoderà vicino a Ringhio, lasciando spazio al centro della difesa alla coppia Maksimovic–Rrahmani.

Mario Rui scalpita per riprendersi il posto sulla fascia sinistra. Ma lo stato di forma palesato da Ghoulam nel derby suggerisce cautela circa la indiscussa titolarità del portoghese.

Per il resto, scelte abbastanza obbligate, con Mertens ancora titolare là davanti.

Le probabili formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Obiang; Berardi, Maxime Lopez, Djuricic; Caputo. Allenatore: De Zerbi.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. Allenatore: Gattuso.

