Sampdoria-Napoli: ultime dai ritiri e probabili formazioni

Il Napoli che sbarca a Genova è consapevole che non può permettersi altri passi falsi. Attardati in classifica di appena due punti dal quarto posto, utile per accedere alla prossima Champions, gli azzurri affrontano la Sampdoria con la chiara intenzione di non aumentare il distacco dalla concorrenza.

In casa blucerchiata, invece, tiene banco la vicenda legata alla probabile separazione da Claudio Ranieri a fine stagione. L’allenatore avrebbe maturato questa decisione, informando pure la società. Non a caso, ieri, durante il consueto allenamento di rifinitura, l’arrivo di Ferrero al Mugnaini ha lasciato del tutto indifferente il tecnico romano.

Quando il presidente è entrato in campo, ha salutato il diesse Osti e poi si è intrattenuto a scherzare con alcuni giocatori, mentre Ranieri gli è sempre rimasto lontano. Nessuno dei due, nei tre quarti d’ora successivi, ha fatto i metri necessari per avvicinarsi all’altro e stringersi banalmente la mano.

QUI SAMPDORIA

La formazione della Doria è quasi fatta. Ranieri ha solo due dubbi. Ballottaggio fra Tonelli e Yoshida per il ruolo di difensore centrale. Con l’ex Napoli favorito per affiancare Colley. L’altro dubbio è in mezzo al campo. A causa della squalifica di Silva, sarà Askildsen ad affiancare Thorsby a centrocampo, visto che Ekdal non recupera. Occhio però all’ipotesi Damsgaard. In attacco, Torregrossa out altri 10 giorni, spazio alla coppia Gabbiadini–Quagliarella.

QUI NAPOLI

Gattuso sembra orientato ad apportare alcune modifiche alla formazione. Innanzitutto, in porta, dove Ospina dovrebbe essere in netto vantaggio su Meret. Al centro della difesa, potrebbe rivedersi Manolas. Sulla fascia sinistra, Mario Rui pare si lasci preferire ad Hysaj. Demme non ha avuto problemi ad assorbire le fatiche di Torino – era al rientro, dopo un problema muscolare avuto nella pausa nazionali -, e dunque sarà puntualmente al suo posto, dividendo con Fabiàn Ruiz gli oneri della mediana. Per il ruolo di esterno destro, Politano ha scavalcato Lozano. Là davanti, poi, Ringhio sta pensando di invertire i termini della staffetta, con Mertens in uscita dalla panchina e Osimhen terminale offensivo.

Le probabili formazioni

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Askildsen, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini. Allenatore: Ranieri.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabiàn Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Gattuso.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati