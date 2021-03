Napoli: una partita alla volta, cominciando dal Milan

Il trittico di partite che aspetta il Napoli nella prossima settimana è di quelli del tipo: “lasciate ogni speranza o voi che entrate“. Milan, Juventus, e Roma tutte in un sol colpo per decidere la piega definitiva di questa stagione. A questo punto bisogna mettere da parte tutte le problematiche che hanno accompagnato questi mesi e concentrarsi di volta in volta sul singolo evento.

Non è il momento di continuare a parlare di Gattuso, Sarri, Giuntoli. Dei rinnovi di Fabian Ruiz , Maksimovic o Hysaj e chi più ne ha più ne metta; così facendo si creerebbe ulteriore confusione e scoramento intorno al gruppo.

Paradossalmente il Napoli affronterà questi impegni nel momento migliore: stanno rientrando via via tutti i giocatori più importanti, non ci sono altri obiettivi a cui pensare, fondamentalmente non si ha granché da perdere, visto il valore degli avversari e il terrificante cammino in trasferta nell’ultimo mese. Può essere un Napoli con la testa libera, rispetto a Milan e Roma, che sono in piena corsa nelle Coppe e la stessa Juventus in crisi d’identità, con tanti dubbi legati al tecnico ed al futuro di Cristiano Ronaldo.

Ora più che mai bisogna pensare partita per partita, senza guardare la classifica o quello che fanno le “altre”. Ragionare solo su se stessi e dare tutto quello che si ha dentro. Facile a dirsi, questo è vero, ma se l’undici di Gattuso riuscisse a mettersi su questa prospettiva potremmo vedere ciò che non ci aspettiamo.

Si inizia domenica sera contro un Milan che anche nella gara col Manchester United ha dato l’impressione di grande solidità, squadra che raramente si disunisce, nonostante conti assenze importanti soprattutto da un punto di vista qualitativo. Il Milan sia nella gara di coppa che in alcune gare in campionato, l’ho visto in difficoltà quando viene preso in velocità soprattutto sugli esterni.

La speranza è che il Napoli possa giovarsi, almeno parzialmente, delle giocate di Lozano, l’uomo in più di tutta la stagione, che in tante partite ha tenuto da solo in piedi l’intera baracca. Altro punto debole della compagine rossonera la difesa: spesso sbaglia la linea del fuorigioco e non è velocissima. In questo contesto può infilarsi Osimhen, sfruttando la sua fisicità e ripartenza veloce.

Vero è che la squadra di Pioli è molto fisica, in questo sia Insigne che Mertens, ma anche lo stesso Zielinski, possono sfruttare la loro velocità e qualità nel fraseggio. Sognando ad occhi aperti immagino come il Napoli di Sarri avrebbe devastato questo Milan. Ma questo è il Napoli di Gattuso, che ci ha regalato delle partite devastanti quest’anno.

La speranza è di rivedere quella squadra emozionante di inizio stagione, quando la testa era più libera e si ragionava partita per partita…

Leggi anche l’esclusiva intervista a Salvatore Aronica

Segui persemprecalcio.it