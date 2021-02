Napoli, una classifica da interpretare anche attraverso i numeri

Nell’antichità i greci, prima di prendere le decisioni, interpellavano gli oracoli, il più importante era quello di Delfi. Anche se adoro i miti degli Dei e degli eroi, sicuramente più romantici e interessanti dei numeri, proviamo a studiare le statistiche per interpretare la stagione degli Azzurri fino alla ventunesima giornata del campionato in corso.

Per un attimo, mettiamo da parte la classifica della serie A, e concentriamoci su i dati generali, come se ci cimentassimo in una degustazione di vini al buio.

Classifiche tinte di azzurro

Il Napoli è la squadra che ha effettuato più tiri di tutte in serie A, ben 334, pur avendo disputato una partita in meno. Segue in classifica l’Atalanta con 313. Le altre squadre sono staccatissime: Milan (294), Inter (289), Roma (278), Juventus (265) e Lazio (solo 246).

Il Napoli guida la classifica anche dei tiri in porta, ne ha effettuati 158. Seguono: l’Atalanta (147), Inter (141), Milan (141), Roma (135), Juventus (131), la Lazio appena 114. Chiaramente, anche laJuventus ha disputato una partita in meno. Tutte queste conclusioni, però, hanno prodotto solo 44 reti che fanno del Napoli il quarto attacco del campionato. Precedono la squadra partenopea l’Inter (51), l’Atalanta (48) e il Milan (45).

Gli Azzurri sono primi in classifica – anche – per calci d’angolo battuti 130, secondi nella voce dei cross 106, sono preceduti solo dall’Inter con 141, secondi per possesso palla (è prima la Juventus), terzi per chilometri percorsi (in media) a partita (dove svettano la Lazio e l’Inter), quinti negli assist e nei legni colpiti. Per concludere, il Napoli è la seconda difesa del campionato (21 gol subiti), e la seconda per differenza reti (+ 23), la precede la corazzata Inter (+28).

Ultima delle sette sorelle

Sono numeri di tutto rispetto, apparentemente d’alta quota. Scoprendo – finalmente – la classifica di serie A, ci aspetteremmo di trovare il Napoli e l’Inter a battagliare per le prime posizioni. Effettivamente, l’Inter è seconda in classifica, mentre il Napoli è soltanto settimo, a 12 punti di distanza dal Milan capolista. Allora i numeri mentono? Solitamente no, vanno solo letti in filigrana e contestualizzati alle prestazioni in campo.

Ad esempio, delle sette sorelle, il Napoli ha la peggiore percentuale di realizzazione d’attacco (il rapporto tra gol e tiri nello specchio della porta). Solo 27, 8%. In testa c’è l’Inter con il 36%. E pensare che a Milano Conte si lamenta della scarsa vena realizzativa dei suoi giocatori!

Temo che se venisse a Napoli, il serafico Antonio cadrebbe in uno stato di depressione cosmica che Giacomo Leopardi in confronto era Keith Richards ad una festa – in Giamaica – dopo un concerto. Tornando alla percentuale realizzativa, seguono Atalanta e Roma con il 33%, Lazio e Milan con 32%, Juve con il 31%.

Nonostante gli infortuni che hanno colpito in particolare il reparto offensivo, il Napoli produce tanto, anzi è la migliore delle sette sorelle, ma è di gran lunga la meno incisiva del gruppo di testa. Parallelamente, concede pochissimo in difesa, solo 166 tiri di cui 63 nello specchio della porta. Ma ha subito 21 reti; di conseguenza la percentuale realizzativa al passivo è del 33%. Altissima. In pratica, il Napoli subisce un gol ogni tre tiri destinati in porta. Già questi due dati aggiuntivi ci aiutano a fare un po’ più di chiarezza sulle ragioni della classifica degli Azzurri.

Un andamento a due facce

Ripercorrendo il campionato del Napoli, appare evidente che i numeri sono peggiorati progressivamente.

Ad esempio, all’undicesima giornata (ma decima giocata), gli uomini di Gattuso avevano totalizzato 24 punti, segnato 26 reti, e subito soltanto 8 gol. La percentuale realizzativa in attacco era del 31%, quella al passivo del 27%. Erano percentuali buone ma già inferiori a quelle di molte sorelle. Bisognava porre rimedio, ma…

Nelle successive dieci giornate il rendimento degli Azzurri è sceso drasticamente: 13 punti, 18 gol realizzati e 13 subiti. La percentuale realizzativa d’attacco è crollata al 24%, mentre quella difensiva è schizzata al 39%!

Una squadra ferita che non corregge gli errori

Il cambio di rendimento è netto (e temo che i recenti infortuni non renderanno agevole recuperare posizioni in classifica).

Certo, le assenze di Osimhen e Mertens hanno pesato negativamente sulla brillantezza del reparto offensivo. In particolare quella di Ciro, capace di aggiungere alla sua vena realizzativa quella di assistman (attenzione a definirlo vecchio). Non va trascurata nemmeno la successiva indisponibilità di Koulibaly (o il super impegno di Di Lorenzo, mai fatto rifiatare). Ma sarebbe troppo semplicistico giustificare tutto con le assenze illustri. Anche perché, più volte, era stato detto che l’attuale rosa del Napoli è la migliore di tutta l’era De Laurentis, per qualità e profondità.

Allora è utile rivedere le modalità con le quali la squadra è andata in rete (ed ha subito gol).

Nelle prime undici (dieci) giornate il Napoli ha realizzato 26 gol (con 10 calciatori diversi), 25 su azione e uno su punizione diretta. Si è avvertita la solita imprecisione sotto porta, ma anche un’apprezzabile varietà di soluzioni offensive: 6 gol sono scaturiti da tiri da fuori aria e tre con conclusioni di testa a seguito di azioni brillanti.

Decisamente meno convincente la fase difensiva. Perché degli 8 gol subiti (uno però da calcio di rigore), tutti sono frutto di tiri scoccati nell’aria di rigore. Anzi, più della metà nei pressi dell’area di porta! A dimostrazione di evidenti sbavature nell’organizzazione del reparto e di errori tecnici da parte dei singoli. Difetti che dovevano essere corretti. Soprattutto se si aspirava ad un campionato di vertice.

Invece, nelle successive 10 partite, i gol all’attivo sono stati 18, di cui tre su rigore. Quattro le reti maturate grazie a tiri dalla media distanza (meno di 20 metri), e una sola di testa (8 i calciatori in marcatura). La manovra offensiva del Napoli ha perso profondità, brillantezza e varietà di soluzioni (torneremo sull’argomento). Malissimo la fase difensiva con 13 gol subiti, due su rigore.

Ad eccezione della rete segnata da Luis Alberto, tutte le marcature sono scaturite da conclusioni partite all’interno dell’area di rigore. Nuovamente, spesso a ridosso dell’area piccola. In attacco non si è saputo trovare soluzioni adeguate per limitare le indisponibilità di Mertens e Osimhen, ma in difesa non si sono corretti gli errori. Anzi, si ripetono con una pericolosa regolarità.

Le assenze (e il calendario) pesano, senza dubbio, ma da sole non giustificano questo rendimento.

Salvo…

Una nuova collocazione per il Napoli?

Mi sembra doveroso ricordare un ulteriore dato. Nelle ultime 78 giornate di campionato (dal girone di ritorno della stagione 2018-2019 ad oggi), il Napoli ha totalizzato 134 punti. È settimo in questa speciale classifica guidata dalla solita Juventus con 162 punti. Seguono l’Inter (159), l’Atalanta (156), il Milan (152), la Roma (146) e la Lazio (145). Il campo e i numeri certificano uno scivolamento verso il basso piuttosto marcato.

Basti pensare che nella classifica complessiva delle 10 precedenti stagioni (2009-2010 / 2018-2019 inclusa), il Napoli è secondo con 747 punti. Seguono – a distanza – Roma (726), Milan (662), Inter (655) e Lazio (615).

Segno che chi aveva giudicato, in questi ultimi due anni, la rosa del Napoli competitiva per la conquista dello scudetto, l’ha sopravvalutata. Forse si è rivolto all’oracolo sbagliato.

Per approfondire

Segui anche PerSempreCalcio