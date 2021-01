Napoli vs Spezia: ultime dai ritiri e probabili formazioni

By

Il Napoli si avvicina alla partita di oggi contro lo Spezia con la necessità di affrontare gli annosi problemi di formazione, che ormai da qualche tempo affliggono Gennaro Gattuso.

Il tecnico dovrà ovviamente fare a meno dei lungodegenti Koulibaly, Osimhen e Mertens. La formazione, dunque, è quasi obbligata.

Nel senso che il sostituto naturale del senegalese, al centro della difesa, sarà Maksimovic. Mentre in attacco spazio al terzetto composto da Lozano, Zielinski e Insigne, a sostegno di Petagna.

Nelle ultime ore è circolata negli ambienti vicini alla squadra la clamorosa ipotesi che Ringhio possa schierare El Chucky in qualità di falso nueve. Bocciando, di fatto, il Bisontino ex Spal e promuovendo tra i titolari Politano. In tal caso, il messicano dovrebbe giostrare spalle alla porta, e tra le grinfie dei centrali di Vincenzo Italiano. Una situazione di gioco già sperimentata durante la gestione Ancelotti, con risultati abbastanza deludenti.

Tra poche ore scopriremo se questa voce sia stata una semplice boutade, piuttosto che l’effettiva decisione dell’allenatore partenopeo.

Per il resto, a completare l’undici di partenza, Fabián Ruiz e Bakayoko, sembrano in vantaggio su Demme.

All’orizzonte ci sono comunque altri due ballottaggi. Per il portiere, anche con i liguri, Ospina sarebbe preferito a Meret.

Una chance potrebbe averla pure Ghoulam. Concedendo così un turno di riposo a Mario Rui. Se non subito, almeno a gara in corso.

Lo Spezia, dal canto suo, vuole assolutamente invertire il trend negativo. E’ in rottura prolungata, testimoniata dalle otto partite senza vincere. Addirittura soltanto un punto nelle ultime cinque. Dopo aver espugnato il campo di Benevento, la squadra è entrata in un tunnel lungo e buio.

Le defezioni non aiutano Italiano nelle scelte. Al Maradona Stadium saranno ben nove. Oltre a Zoet, Galabinov, Mattiello (tutti e tre ne avranno ancora per un mese), Verde, Ricci, Bastoni e Acampora (il loro rientro è più vicino, covid permettendo), si aggiungono gli squalificati Estevez e Chabot.

Difesa e centrocampo da riassestare, quindi, anche se Saponara potrebbe rappresentare una valida alternativa, pur accomodandosi inizialmente tra le riserve. L’idea sarebbe quella di sfruttarlo in corso d’opera, uscendo dalla panchina, per disegnare un modulo diverso. Passando dal tradizionale 4-3-3 al 4-3-1-2.

Le probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. Allenatore: Gattuso.

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Erlic, Marchizza; Deiola, Agoume, Pobega; Gyasi, Nzola, Farias. Allenatore: Italiano.

Per approfondire

