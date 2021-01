Napoli, non c’è peggior cieco di chi non vuol vedere

Se ancora ce ne fosse bisogno, la sconfitta con lo Spezia ha confermato quanto il Napoli abbia un rendimento ondivago. Tutt’altro che lineare. La continuità pare che non appartenga agli azzurri.

D’altronde, soltanto una squadra irrisolta può pensare di passare nel breve volgere di pochi giorni, da una prestazione sontuosa, ad un’altra ai limiti dell’indecoroso.

Equivoci tattici e carenze individuali

Gli equivoci tecnico-tattici palesati contro i liguri sono sotto gli occhi di tutti. Ma è sulla scelta di talune individualità che Gattuso sta denotando una certa confusione.

In ordine sparso, e senza voler assolutamente buttare la croce addosso a nessuno, sarebbe lecito chiedere all’allenatore se Rrahmani in questo momento non offra alcuna garanzia, rispetto ad un Maksimovic davvero inguardabile.

Oppure, nonostante la coerenza gli imponga di continuare a cavalcare un sistema di gioco poco adatto agli uomini che ne compongono la rosa, perché Ringhio si ostini a reiterare una cieca fiducia nel bradipo Fabiàn Ruiz.

Oggettivamente improponibile a calarsi all’interno di un ruolo non suo: quello del metodista. Nonché, palesemente in affanno a dover giostrare in una mediana a due. Con tutto quello che ne consegue in termini di spazi da coprire e chilometri da macinare.

Metterne in discussione la titolarità, a questo punto, non dovrebbe più essere un pensiero tanto campato in aria. Considerando pure le enormi difficoltà che lo spagnolo incontra nel coesistere con un altro centrocampista dalle leve lunghe e dal passo cadenzato come Bakayoko.

L’unico vero frangiflutti che attualmente il Napoli ha concretamente la possibilità di opporre alle ripartenze avversarie.

La chiusura pressochè totale nei confronti di Demme ha veramente dell’inspiegabile. Specialmente per chi, da calciatore, ha fatto da equilibratore il suo core business. Preposto al compito fondamentale di cantare e portare la croce, sia nel Milan, che in Nazionale.

Napoli, non tutto è da buttare

Al netto di una inspiegabile incapacità a spingerla dentro, nonostante la elefantiaca mole di gioco prodotta, non tutto quello che s’è visto contro la squadra di Vincenzo Italiano e da buttare via.

Come al solito, Gattuso ha scelto di adattare il sistema di gioco alle caratteristiche specifiche dello Spezia, con la precisa volontà di interpretare il piano gara in maniera proattiva.

E di farlo con una certa flessibilità nell’approcciarsi alla controparte. Confermando la tendenza degli azzurri – già evidenziata a Cagliari – ad alzare decisamente la pressione.

Eppure, il Napoli non ha mai avuto momenti di autentico dominio del match.

Forse perché gli spezzini hanno rifiutato l’invito dei partenopei. Preferendo, al contrario, proteggere il centro. Una strategia funzionale a schermare le linee di passaggio verso la trequarti. Una situazione letta benissimo dagli ospiti, che in un colpo solo hanno disinnescato Lozano e Zielinski.

Quello spento Zielinski che nessuno s’aspettava

In mancanza di adeguati rifornimenti, il messicano ha tentato di trovare spazi vitali, accorciando verso i compagni, tra le linee. Così, tuttavia, ha letteralmente calpestato i piedi al polacco, intasandogli la zona.

Focalizzando l’attenzione Zielinski, l’impressione destata è agli antipodi rispetto alla sontuosa prestazione di Cagliari.

Sembrava un giocatore che avesse perso quel filo di intensità che ne ha fatto una risorsa imprescindibile nello scacchiere disegnato da Gattuso. Privando la squadra della sua innegabile abilità nell’interpretare il ruolo di trequartista in modo dinamico…

