Napoli, quella diabolica perseveranza che sfocia nell’autolesionismo

Il Napoli ha ben poco da salvare dalla partita con lo Spezia.

Paradossalmente, l’unica cosa positiva, al netto di come sia maturata l’inopinata sconfitta di ieri, è proprio la mancanza di pubblico sulle tribune. In altre circostanze, infatti, al fischio finale, i protagonisti in negativo di una gara così schizofrenica sarebbero stati letteralmente subissati da fischi e pernacchie.

Basta suonatori di violino

Quel che appare evidente, tralasciando la sciagurata circostanza di aver messo talmente tante volte l’uomo davanti a Provedel, senza aver avuto la lucida freddezza di punirlo, è la confusione che regna sovrana nelle scelte tecnico-tattiche.

Delle quali non può essere certamente esentato Gennaro Gattuso. Magari il credito che gode nei tifosi, quella sua genuina franchezza capace di generare empatia nella gente, sta cominciando pericolosamente ad esaurirsi.

Tantomeno, può pensare di salvarsi costantemente dalla critica costruttiva, per il semplice fatto di riuscire sempre ad anticiparne le tematiche più scottanti.

Del resto, se hai una determinata storia calcistica alle spalle, sai bene come amministrare una conferenza stampa. Disinnescare le domande imbarazzanti. Stornare l’attenzione su circostanze attenuanti, piuttosto che rispondere semplicemente a quesiti imbarazzanti.

Forse la commistione tra le due fattispecie sopracitate non consente, almeno attualmente, una serena valutazione di come Ringhio gestisce la squadra.

Confusionario e spaventato, il Napoli attuale

Le tematiche emerse osservando l’ennesima prestazione casalinga deludente sono tante. Basterebbe riguardare gli highlights del match contro i liguri per rendersi conto che, allo stato attuale, il Napoli è in totale confusione.

Spaventato, influenzato negativamente da chi avrebbe dovuto assumersi l’onere di caricarsi il gruppo sulle spalle. Mentre tutto palesa, tranne che quella leadership carismatica di cui si sente urgente necessità.

Il centro di gravità permanente degli azzurri gira intorno alle decisioni prese da Gattuso.

Finora, la tendenza generale, perdurando l’assenza di un attaccante abile nella verticalità, era stata quella di sfruttare la fisicità di Andrea Petagna.

Per questo motivo è apparsa subito cervellotica la decisone di panchinare il Bisontino. Preferendogli Lozano.

Sostanzialmente due, le incongruenze prodotte da questa impostazione tattica. Vediamole…

Esperimenti improduttivi, già falliti in passato

Oggi El Chucky è imprescindibile per il Napoli. Con la sua velocità, padroneggia la profondità, usando in maniera consapevole l’abilità nell’attaccare lo spazio. Associata all’uno contro uno. Soprattutto quando il messicano ti punta, si trasforma in una sentenza per il diretto avversario.

Ovviamente, per gratificare sé stesso ed al contempo, essere utile alla elefantiaca mole di gioco sviluppata dalla squadra, Lozano non deve essere mortificato.

Anzi quelle caratteristiche che lo rendono straripante, incontenibile per la stragrande maggioranza dei terzini, vanno innegabilmente esaltate, consentendogli di aggredire gli spazi.

Schierarlo in qualità di falso nueve, obbligandolo a giostrare spalle alla porta, con i due centrali dello Spezia attaccati alle caviglie, ha trasformato la principale risorsa offensiva dei partenopei in un enorme enigma privo di soluzione.

Tra l’altro, questo esperimento era già miseramente naufragato con Mister Curriculum in panchina…

Petagna: brutto a vedersi ma efficace

Dicevamo di Petagna. L’ex Spal, seppur esteticamente poco affascinante, con quegli atteggiamenti da bovino selvatico, un po’ gibboso, a tratti spigoloso nelle movenze, sa comunque fare tantissime cose con il suo fisico.

Oltre a buttarla dentro con una certa puntualità, considerando i gol realizzati.

A Gattuso, dunque, va imputato di avere in rosa due attaccanti posizionali, e aver adattato al centro della prima linea un esterno. Certamente, una opzione poco funzionale a fare un calcio organizzato.

Irrazionalità aggravata dal fatto che, virando successivamente per il doppio centravanti, con l’ingresso pure di Llorente, il Napoli non sia stato in grado di dare ampiezza al gioco, liberando in fascia chi potesse alimentare con cross efficaci lo strapotere fisico dei saltatori.

