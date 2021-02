Napoli: quando il silenzio (stampa) degli innocenti è d’oro!

Il silenzio stampa irrompe fragorosamente nelle relazioni tra i calciatori del Napoli ed i mezzi di informazione.

Da domenica scorsa, infatti, all’ombra del Vesuvio aleggia un interrogativo, alla quale è davvero difficile rispondere, senza innescare un meccanismo perverso. Capace di avvelenare l’ambiente con pregiudizi ideologici, puntigliose ripicche e inutili risentimenti.

Un enigma dall’ardua risoluzione, che alimenta lo stato di incertezza in tifosi e addetti ai lavori. Angustiati dalla deriva agonica in cui si sta trascinando la squadra di Gennaro Gattuso da almeno un paio di mesi.

Se il calcio è bugia, meglio tacere

Tutti si interrogano sulla decisione presa da ADL immediatamente dopo la sconfitta con l’Atalanta.

Vorrebbero comprendere quanto non rispondere più alle domande della stampa possa essere funzionale a tirarsi fuori dalle secche su cui s’è arenata la stagione degli azzurri.

Oppure, se chiudersi a riccio sia l’opzione migliore da attuare in questo particolare momento.

E ancora, la ratio del provvedimento potrebbe inasprire il confronto con i media, rivelandosi un clamoroso autogol. Oppure tende a tutelare l’ambiente da pressioni esterne. Stemperando le voci circa l’eventuale esonero di Ringhio, prive di alcun riscontro oggettivo.

Lo strappo con i media ha radici profonde

Lo strappo maturato a Bergamo, in ogni caso, ha radici profonde.

Dopo ben 12 sconfitte stagionali incamerate dal Napoli, 8 solo in campionato, le critiche da parte di alcuni giornalisti e opinionisti sono progressivamente aumentate. In molti hanno approfittato dei risultati fallimentari, per intensificare gli attacchi mossi continuamente alla proprietà.

Sottolineando con una sospetta costanza quanto l’infausta annata partenopea fosse comunque figlia di gravi manchevolezze a livello strutturale in seno alla società. Congenite e mai veramente affrontate. Tantomeno risolte con cognizione di cause.

Guardando gli eventi con un’abbondante dose di cinismo, verrebbe da dire che Aurelio De Laurentiis riuscirà a sopravvivere pure a questa ennesima accusa. D’altronde, da sempre, gli viene rinfacciato di gestire il Napoli come la più classica delle aziende commerciali.

Di privarsi, per scelta consapevole, di farsi trascinare dagli entusiasmi tipici dei “presidenti tifosi”. Dimenticando che oggi le dinamiche dell’imprenditoria sono assai diverse rispetto ai favolosi anni ’80.

Come se una società di calcio non fosse inserita all’interno di un macro sistema finanziario. E come tale obbligata a perseguire un risulto economico, oltre che meramente sportivo.

Il mutismo del Napoli lo scontano i tifosi

Tuttavia, se volessimo analizzare la questione con un certo disincanto, sarebbe lecito sottolineare quanto il silenzio stampa faccia del male esclusivamente alla gente.

Prima che il cd. “Calcio Moderno” soppiantasse un’epoca, ascoltare le voci dei protagonisti era quasi un privilegio. Le interviste erano centellinate. Altro che telecamere costantemente accese in quello che un tempo era una sorta di inviolabile sancta sanctorum.

La naturale conseguenza di questa sovraesposizione mediatica, in cui è consentito ai tifosi di poter sbirciare negli spogliatoi, alternando gli stacchetti pubblicitari alle immagini dei propri beniamini in mutande e maglietta della salute, pochi minuti prima del fischio d’inizio, ha determinato una regola incontrovertibile.

Praticamente, finché ci sono le pay-tv, il calcio sopravvive. In ossequio al principio, telecamere accese e palla al centro.

Nondimeno, levando la voce ai giocatori, impedendogli di mettersi in vetrina, si aumenta a dismisura la distanza tra la squadra e chi la porta nel cuore. Ovvero, i tifosi affamati di notizie, che la amano in maniera disinteressata.

Una scelta arcaica, tutt’altro che surreale

Probabilmente, per De Laurentiis la misura era colma. Dunque, impossibile fare finta di niente. Mentre si concretizzava qualcosa di assai vicino all’apocalisse per la sua creatura.

Magari era solamente stanco a sentir parlare di veleno, piuttosto che ascoltare pre e post partita infarciti di luoghi comuni e scuse puerili.

Francamente, meglio il silenzio, delle dichiarazioni sempre uguali, improntate ad un cauto ottimismo, del suo diesse.

Talvolta, astenersi diventa costruttivo quanto palesare pubblicamente un falso stato di quiete. Certe volte, invece, serve a proteggere la squadra. Poiché permette al gruppo di tornare a lavorare con una parvenza di serenità. Nonostante aleggi più fragoroso di una piazzata.

Il silenzio di ADL ne chiarisce comunque la posizione. Le convinzioni maturate circa la mancanza di gioco, gli errori di Gattuso nella gestione della rosa e la latitanza di cattiveria agonistica.

